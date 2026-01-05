天冷更適合！「木質花香調」香水5款推薦：Aesop詠香水、Narciso木質配麝香超高級
【文／Beauty美人圈．Arollin】
冬天必收「木質花香調」香水推薦！天氣變冷、更需要一點溫暖質感的時候，木質花香調香水就是神級選項！這類香氣通常以溫柔木質為基底，再揉合細緻花香，前調清新、後調溫暖，香氣自然耐聞、越到低溫越迷人，聞起來既有大人感的穩重，又不會過度厚重，超適合寒冷季節通勤、約會或節日聚會使用。還不知道今天冬天要入手哪一隻新香水？快收藏本篇就對了！
「木質花香調」香水推薦：Narciso All of Me Floral 綻放淡香精
Narciso Rodriguez 的 All Of Me Floral 系列走的是一種重新把花香規則打散重組的路線，不像典型花香那麼乖，而是用更豐富、更多層的香氣去描繪一種自然綻放、自由生長的能量。2025推出的全新淡香精，把花香、麝香與木質揉成一種更現代、更有態度的味道，聞起來既柔軟又充滿動感，像是把「生命力」用香氣直接寫在空氣裡一樣。
All of Me Floral 綻放淡香精，雖然是花香調，但它在後段透出的木質與琥珀暖意，讓整支香氣在冬天聞起來更柔、更有包覆感，像把「自由綻放」的力量披在身上。前調的荔枝與粉紅胡椒清亮、不甜膩，中段的玫瑰、天竺葵與茉莉把女性的自信與光芒堆到最滿；而重點就在尾調，癒創木加上乳感麝香，冷空氣一吹更明顯，溫暖、柔軟又很耐聞。
Narciso All of Me Floral 綻放淡香精
主要香調：木質花香調
前調：荔枝、粉紅胡椒
中調：波旁天竺葵、茉莉花、梅花
基調：癒創木、麝香
「木質花香調」香水推薦：Aesop Aurner 詠香水
Aesop 今年新推出的 Aurner 詠香水是一款充滿詩意對比的花香調香氛，散發無畏而柔韌的個性。前調以洋甘菊、小荳蔻與粉紅胡椒帶來清新微辛的氣息，中調的白木蘭葉搭配天竺葵與小荳蔻，香氣深邃優雅；尾調檀香、雪松與香附子則增添木質底蘊與餘韻。整體清新中帶木質質感，草本與辛香層次分明，男女皆宜。網友更大推隨手把試香紙塞進帽T口袋，回家脫衣服時整件衣服都充滿香氣，實在太好聞，隔天立馬衝去購入，可見香味的持久與迷人氣息！
Aesop Aurner 詠香水
主要香調：草香清新調 、木質花香調、辛辣調
前調：洋甘菊、小荳蔻、粉紅胡椒
中調：白木蘭葉、天竺葵、小荳蔻
後調：檀香、雪松之心、香附子
「木質花香調」香水推薦：阿蒂仙 冥府之路淡香水
阿蒂仙之香的經典香氣「冥府之路」，調香師 Olivia Giacobetti 以教堂經常焚燒的焚香為基調，搭配嬌柔的百合、木質中調，創造出輕盈獨特、空靈高冷卻又細緻溫柔的香氣。前調的沈穩和尾調的溫暖皂香，讓人不禁沉浸在其中。更有網友分享：「噴在衣服上很神！」味道變得更加空靈高冷，耐聞不出錯。
阿蒂仙 冥府之路淡香水
主要香調：木質清新調
前調：玫瑰、薑
中調：乳香脂、蘆薈木、野百合、雪松
後調：檀木、安息香、麝香
「木質花香調」香水推薦：寶格麗 白茶中性淡香水
寶格麗的白茶中性淡香水，低溫萃取白茶精粹，並含有89%天然來源成分，保留其如花瓣般清新的白花香氣與柔和芳醇的果香，呈現木質花香與白麝香調的完美融合，香氣溫潤細緻，散發出如晨光輕拂般的潔淨與雅緻，打造溫柔、恬淡卻層次豐富的迷人氛圍。且持香度高，一噴擁有清新潔淨感。
寶格麗 白茶中性淡香水
主要香調：木質花香、白麝香調
香調結構：白茶香調、白麝香
「木質花香調」香水推薦：BYREDO 返璞歸真淡香精
BYREDO 的返璞歸真淡香精的香氣可以說是一種優雅、溫暖而富有層次的香氛，融合了多種元素，給人一種沉靜又充滿歷史感的氣息，是一款不分男女都會愛上的味道。基調帶有輕微的香草和琥珀的溫暖香氣，增添了一絲甜蜜和柔和的感覺，讓整個香氛既富有深度又不失溫柔，給人一種安靜而內斂的舒適感。
BYREDO 返璞歸真淡香精
主要香調：木質花香調
前調：白玫瑰、粉紅胡椒、醛類
中調：紫羅蘭、橙花、牡丹
後調：木質調、檀香、麝香
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
《延伸閱讀》
Threads公認「史上最持久香水」推薦！這款是高持香天花板，噴一次能香到明年！
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 247
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 46
WBC／委內瑞拉參戰經典賽有變數？總教練發聲了
WBC／委內瑞拉參戰經典賽有變數？總教練發聲了EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 2
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 11
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 128
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 71
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 1
輝達訂單飆破5000億美元！「這合作台廠」目標價上看400元 專家：台股靠AI再旺10年
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤近日持續創高，加權指數2日收在29349.81點，距離3萬大關十分接近，而投資專家孫慶龍最近就在節目《小資理財藍圖》...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 11
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 186
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 173
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 84
小寒財運旺！「5星座、5生肖」錢包在發燙 威力彩4億快買
今年1月5日迎接二十四節氣的小寒！俗話說「小寒大寒，冷成冰團」，在這寒冷天氣有些人的錢包卻是熱呼呼的；小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」小寒這半個月財運最旺，另外小寒這天威力彩頭獎上看4億，被財神眷顧的幸運兒不妨買彩券試試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼 停管處回應了
不少車主以為車子停進路邊停車格就沒問題，沒想到一個小細節就可能讓荷包失血。一名車主近日將車停在台北市信義區的路邊停車格，事後卻收到警方罰單，違規原因竟是「停車方式不依規定」，讓他忍不住苦笑：「看來我的駕照是用雞腿換的。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 173
OpenAI訂單傳鴻海搶下 立訊澄清
大陸精密製造代工龍頭立訊精密去年才喜獲OpenAI首款AI硬體產品訂單，近日傳出後者為降低地緣政治生產風險，讓鴻海成功截胡。對此立訊精密3日晚間緊急澄清，表示其核心業務推進有序，按計畫正常開展，不存在影響正常經營與發展的異常情況，並強調該公司全球化布局可為不同客戶提供穩定且靈活的供貨。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 1
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 1 天前 ・ 460
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 9