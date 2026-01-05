天冷更適合！「木質花香調」香水5款推薦：Aesop詠香水、Narciso木質配麝香超高級

【文／Beauty美人圈．Arollin】

冬天必收「木質花香調」香水推薦！天氣變冷、更需要一點溫暖質感的時候，木質花香調香水就是神級選項！這類香氣通常以溫柔木質為基底，再揉合細緻花香，前調清新、後調溫暖，香氣自然耐聞、越到低溫越迷人，聞起來既有大人感的穩重，又不會過度厚重，超適合寒冷季節通勤、約會或節日聚會使用。還不知道今天冬天要入手哪一隻新香水？快收藏本篇就對了！

「木質花香調」香水推薦：Narciso All of Me Floral 綻放淡香精

Narciso Rodriguez 的 All Of Me Floral 系列走的是一種重新把花香規則打散重組的路線，不像典型花香那麼乖，而是用更豐富、更多層的香氣去描繪一種自然綻放、自由生長的能量。2025推出的全新淡香精，把花香、麝香與木質揉成一種更現代、更有態度的味道，聞起來既柔軟又充滿動感，像是把「生命力」用香氣直接寫在空氣裡一樣。

All of Me Floral 綻放淡香精，雖然是花香調，但它在後段透出的木質與琥珀暖意，讓整支香氣在冬天聞起來更柔、更有包覆感，像把「自由綻放」的力量披在身上。前調的荔枝與粉紅胡椒清亮、不甜膩，中段的玫瑰、天竺葵與茉莉把女性的自信與光芒堆到最滿；而重點就在尾調，癒創木加上乳感麝香，冷空氣一吹更明顯，溫暖、柔軟又很耐聞。

Narciso All of Me Floral 綻放淡香精

主要香調：木質花香調

前調：荔枝、粉紅胡椒

中調：波旁天竺葵、茉莉花、梅花

基調：癒創木、麝香

Narciso Rodriguez 的 All Of Me Floral 系列走的是一種重新把花香規則打散重組的路線 圖片來源：Narciso Rodriguez

「木質花香調」香水推薦：Aesop Aurner 詠香水

Aesop 今年新推出的 Aurner 詠香水是一款充滿詩意對比的花香調香氛，散發無畏而柔韌的個性。前調以洋甘菊、小荳蔻與粉紅胡椒帶來清新微辛的氣息，中調的白木蘭葉搭配天竺葵與小荳蔻，香氣深邃優雅；尾調檀香、雪松與香附子則增添木質底蘊與餘韻。整體清新中帶木質質感，草本與辛香層次分明，男女皆宜。網友更大推隨手把試香紙塞進帽T口袋，回家脫衣服時整件衣服都充滿香氣，實在太好聞，隔天立馬衝去購入，可見香味的持久與迷人氣息！

Aesop Aurner 詠香水

主要香調：草香清新調 、木質花香調、辛辣調

前調：洋甘菊、小荳蔻、粉紅胡椒

中調：白木蘭葉、天竺葵、小荳蔻

後調：檀香、雪松之心、香附子

Aesop Aurner 詠香水 50ml，NT$5,600 圖片來源：IG @aesop / Aesop

「木質花香調」香水推薦：阿蒂仙 冥府之路淡香水

阿蒂仙之香的經典香氣「冥府之路」，調香師 Olivia Giacobetti 以教堂經常焚燒的焚香為基調，搭配嬌柔的百合、木質中調，創造出輕盈獨特、空靈高冷卻又細緻溫柔的香氣。前調的沈穩和尾調的溫暖皂香，讓人不禁沉浸在其中。更有網友分享：「噴在衣服上很神！」味道變得更加空靈高冷，耐聞不出錯。

阿蒂仙 冥府之路淡香水

主要香調：木質清新調

前調：玫瑰、薑

中調：乳香脂、蘆薈木、野百合、雪松

後調：檀木、安息香、麝香

阿蒂仙之香 冥府之路淡香水 100ml，NT$6,050 圖片來源：IG @lartisanparfumeur





「木質花香調」香水推薦：寶格麗 白茶中性淡香水

寶格麗的白茶中性淡香水，低溫萃取白茶精粹，並含有89%天然來源成分，保留其如花瓣般清新的白花香氣與柔和芳醇的果香，呈現木質花香與白麝香調的完美融合，香氣溫潤細緻，散發出如晨光輕拂般的潔淨與雅緻，打造溫柔、恬淡卻層次豐富的迷人氛圍。且持香度高，一噴擁有清新潔淨感。

寶格麗 白茶中性淡香水

主要香調：木質花香、白麝香調

香調結構：白茶香調、白麝香

寶格麗白茶中性淡香水 75ml，NT$5,100 圖片來源：品牌提供

「木質花香調」香水推薦：BYREDO 返璞歸真淡香精

BYREDO 的返璞歸真淡香精的香氣可以說是一種優雅、溫暖而富有層次的香氛，融合了多種元素，給人一種沉靜又充滿歷史感的氣息，是一款不分男女都會愛上的味道。基調帶有輕微的香草和琥珀的溫暖香氣，增添了一絲甜蜜和柔和的感覺，讓整個香氛既富有深度又不失溫柔，給人一種安靜而內斂的舒適感。

BYREDO 返璞歸真淡香精

主要香調：木質花香調

前調：白玫瑰、粉紅胡椒、醛類

中調：紫羅蘭、橙花、牡丹

後調：木質調、檀香、麝香

BYREDO 返璞歸真淡香精 50ml，NT$5,900 圖片來源：BYREDO

