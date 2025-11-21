天冷最保暖的方式不是穿外套！醫指「這3處」最致命 很多猝死都這樣發生

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

由於冷空氣持續南下，氣溫繼續下降，北台灣下雨相當濕冷，入夜後，中南部氣溫進一步下降，也會感覺到冷。預估明天達到最冷時刻。你以為「冷到，打噴嚏」只是小事？

重症醫師黃軒指出，醫生在冬天最怕的，其實是另一種——悶著來的心臟猝死風暴。氣溫一下降，你的身體會默默啟動一個「超級誤會的防禦機制」：

1、血管瞬間縮得比你前任的心還冷

2、心臟為了維持血壓，被逼著跳更快、更用力

3、血壓升，心跳飆，心肌耗氧量爆表

廣告 廣告

如果你剛好有：高血壓沒控好、冠心病又三高、抽菸又常熬夜、家族心臟病史、正在感冒中（病毒刺激交感神經反應更強）等，那心臟就，像被同時按下「油門＋手煞車」。過度負荷，就是猝死的開端。

冷空氣＝觸發心臟事件的隱形引爆器

多項國際研究證實：冬季天氣冷了是全年度心肌梗塞、心臟猝死的高峰期。瑞典北部一項分析 283,000 名冠心病患者的研究指出，環境溫度每下降10°C，心肌梗塞風險上升 7%。英國研究也發現，溫度越低，急性心血管死亡率顯著上升。每日平均溫度降低1°C，心肌梗死風險，累計也增加2.0%。

感冒、病毒感染會使交感神經更亢進，使血管更易痙攣；換句話說，不是冷死，是冷「引爆」了，你原本就累壞的心臟，你不知道而已！

為什麼「著涼」是壓垮心臟的最後一根稻草？

著涼不等於心臟出問題；但著涼的連鎖反應才是關鍵。

1、血管瞬間收縮：冷風一吹，外周血管收縮→血壓上升

2、病毒感染增加心臟壓力：感冒＝身體打仗，心臟負擔變重

3、冷空氣刺激交感神經：腎上腺素升高、心跳加速

4、冠狀動脈痙攣：本來就有血管硬化的人，天氣冷，血管更容易「縮到底」

5、心肌耗氧量上升→缺血→心律失常→ 猝死：這才是最可怕的一擊

天冷了 你要這樣保命

冬天看似只是換季，但對身體而言，它是一場突如其來的壓力考驗。保暖不是怕冷，是怕「冷引爆你原本撐著的心臟」。所以天冷時，怎麼做才能真正保命？

1、起床前不要立刻下床：先暖身，再慢慢起。

2、外套「不是」保暖王：圍巾＋帽子＋襪子才是。脖子、頭部、腳部溫度掉得最快。

3、感冒時不要輕忽胸悶、心律不整：病毒＋寒冷是「最毒組合」。

4、冬天反而更要控制血壓：晚上睡前差一件外套，隔天可能差一條命。

5、別在寒流裡做激烈運動：冬天早上跑步＝心臟高壓考題。

6、洗澡不要「先脫光衣服再開熱水」：請先打開熱水，等浴室暖了再進去。（冬天洗澡猝死很多就是這樣發生的。）

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·天冷起不來的你…其實比較不容易猝死 專家：「多躺1分鐘」反而能保命

·醫點名「5種人」最容易冷死！有腸胃疾病中了 教你防範4秘訣