天冷最愛吃1料理！吃完心肌梗塞送ICU 專家示警：3類人最好別吃

生活中心／彭淇昀報導

近日氣溫驟降，不少人都會吃麻油雞、羊肉爐等料理進補，不過天氣冷易導致血管收縮、血壓上升，增加心臟負擔，進而提高中風、心肌梗塞等風險。對此，營養師趙強示警，近1個月在心臟內科加護病房就遇到幾位心肌梗塞患者，他們的共通點是都在發病前食用了含有大量酒精的料理，而這類食物就算經過烹調，仍可能殘留高達75%的酒精量，因此有三高的患者還是盡量別吃。

立冬進補薑母鴨.羊肉爐! 營養師:湯頭淺嚐

趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發文表示，天氣開始變冷，總有人想吃熱呼呼的料理，但選擇大量加酒的料理，例如麻油雞、羊肉爐、薑母鴨，但這類料理不只有久的問題，可能同時帶來大量的油脂，「尤其是有心臟病、高血壓、高血脂病史的人，還是不吃這類食物比較好」。

趙強表示，根據研究報告指出，加酒的料理點火燒至火焰自動熄滅，還可以殘留百分之75的酒精量，就算長時間燉煮90至150分鐘，依舊會殘留5至20%的酒精量，因此烹調不能將酒精完全去除。

此外，趙強提到，近1個月他在心臟內科加護病房就遇過幾個心肌梗塞的個案，他們的共通點都是發作前吃了這類料理。

國健署指出，心肌梗塞的典型症狀包括，左前胸有壓迫感、胸悶、胸痛、心悸、喘、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等。

