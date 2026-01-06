天冷機車常發不動 車行專家曝解決辦法：不再怕低溫

天氣冷可能導致機車發不動，台中「光葳機車工坊」車行店長「杯偷」表示，機車發不動多半和低溫導致電瓶內的化學物質活性降低有關，尤其清晨氣溫低於10度時更易發生，建議可更換耐低溫的鋰鐵電池、定期檢測電瓶容量，以確保冬天順利發動；他接受《中時新聞網》電訪表示，長時間未啟動或老舊車款的機車，建議一周至少啟動一次，啟動後讓引擎運轉約10分鐘，才能保持電池電量，使下次發動順暢。

「杯偷」於IG上傳短片表示，最近接到不少機車道路救援電話，多半是引擎無法順利啟動，因一般傳統機車電瓶多為鉛酸電池，由鉛製電極與硫酸溶液組成，冬天氣溫過低時，鉛酸電池內的化學反應速度下降，瞬間啟動所需電流不足，導致引擎發不動，尤其一早氣溫低於10度時更易發生。

「杯偷」提供3種解決方法，建議機車更換鋰鐵電池，此類電池對低溫不敏感，且具有省油與耐用優勢，另外要定期檢測電瓶壽命，確保電池容量保持在50%以上，透過機車行的檢測儀可掌握電瓶狀態，避免冬天啟動困難，最後他也以幽默口吻建議「中午再騎車」，避開清晨低溫，減少發不動的風險。

《中時新聞網》致電「杯偷」，他表示，若長時間未啟動機車或是老舊車款，引擎都可能發動困難，尤其老舊機車發動時需要電池保持較高電量，才能讓啟動馬達發揮足夠力道。

「杯偷」建議，如果1至2周未騎車，應在一周內至少啟動一次，且啟動後不要立即熄火，需持續讓引擎運轉約10分鐘，才能充分回充電池，使下次啟動更順暢；強調這10分鐘是指在原地怠速運轉；若有騎乘外出，引擎運轉中也會同時充電，只需騎一小段路程即可達到效果。

至於影片中提到的鋰鐵電池價格，「杯偷」店長說，國內較知名品牌單顆價格約6、7千元，小眾品牌則多在1、2千元，但實際價格仍須依電池容量及車款型號而定。

