天冷機車發不動？專家揭「電池」罷工真相 曝3大救援神招：這時間點再騎

入冬以來低溫特報連連，氣溫動輒跌破10度，不少通勤族早上出門時驚覺「機車發不動」，只能眼看上班遲到。台中「光葳機車工坊」店長杯偷特別拍片為騎士解惑，直言這不是車壞了，而是電池裡的化學反應「凍結」了，並大方分享三招應對關鍵。

低溫害化學反應「失活」 電池淪為冰冷裝飾品

杯偷店長解釋，機車電池的運作原理是透過內部的「電池液」與「極板」產生化學反應，進而產生電力供給機車啟動。然而，由於化學反應活性會隨著溫度降低而減弱，當早上氣溫驟降至10度以下時，電池內的反應會變得遲鈍，導致輸出電力不足，機車自然「發不動」。

想揮別「發車地獄」？ 專業店長推三大解方

針對廣大騎士的困擾，杯偷店長總結了三點解決建議：

第一點：升級「鋰鐵電池」這是最快速且一勞永逸的方法。相較於傳統鉛酸電池，鋰鐵電池受環境溫度影響較小，不會因為寒流來襲就出現活性降低的問題，啟動性能較為穩定。

第二點：定期檢測「壽命百分比」目前多數車行都備有「電瓶檢測儀」。店長建議騎士定期保養時，確認電池壽命是否保持在50%以上；若壽命已接近臨界值，再加上天冷因素，就極容易出現掛點的情況。

第三點：掌握「中午發車」時機，如果不想花錢換電池，店長幽默建議可以「等到中午再騎車」。因為摩托車經過陽光曝曬升溫後，電池內的化學反應活性會隨之提高，原本發不動的車可能就「突然有電」了。

