天冷泡暖湯！蘭陽溫泉季開跑 主題花車踩街嘗美食

2025冬戀蘭陽溫泉季今天(12月7日）正式開幕，開幕式以充滿儀式感的溫泉舞揭開序幕，隨後「踩街嘉年華」點燃全場氣氛，活動將持續至12月14日。今年的活動內容豐富多樣，包括「祈水感恩禮」、「溫泉美食市集」、「蘭陽食旅特展」、「歡樂小踩街」及「溫泉馬拉松」等，周邊還打造浪漫燈光藝術裝置，營造出溫馨宜人的冬日氛圍。

2025冬戀蘭陽溫泉季於12月7日正式開幕，開幕式以充滿儀式感的溫泉舞揭開序幕，隨後「踩街嘉年華」點燃全場氣氛，活動將持續至12月14日。（圖／宜蘭縣政府提供）

今年的溫泉季活動主花車以「礁溪溫泉」在「2024-2025臺灣好湯金泉獎」中獲得「十泉十美獎」金獎三連霸，並同時囊括五項大獎的榮耀為設計概念，象徵著礁溪溫泉區作為全臺溫泉領航者的地位，展現宜蘭在推動觀光發展上的亮眼成果。今天開幕，踩街嘉年華特別邀請了享譽國際的日本山形縣花笠舞團體進行精彩演出。

隨著活動的展開，從12月8日至12月14日，湯圍溝溫泉公園周邊將推出一系列精彩活動，其中「歡樂小踩街」將為冬夜增添熱鬧氛圍，每日都有主題花車、可愛偶車及團隊熱力演出。同時，「蘭陽食旅特展」將匯集在地特色美食與優質商品，展現宜蘭豐富的食旅魅力。此外，12月13日的「礁溪溫泉馬拉松」也將吸引全台跑者齊聚宜蘭，體驗獨特的旅跑盛宴。

今年特別與在地七家飯店攜手推出12月限定的「蘭陽溫泉美食饗宴」，以當季食材入菜，各家飯店端出招牌佳餚，結合溫泉文化打造獨具風味的料理體驗，讓旅客在享受溫泉暖意的同時，也能品嚐道地美味，感受最療癒的冬季旅行。

2025冬戀蘭陽溫泉季以浪漫燈光裝置點亮湯圍溝公園，融合礁溪溫泉特色與在地物產，打造獨一無二的光影步道。入口處以「蘭陽風景」與「山形縣花笠舞」為主題，運用相框式設計營造趣味互動，成為拍照亮點。沿途可見璀璨光廊，太平山杜鵑花與大白斑蝶於光影中躍動，河道旁的「國蘭隧道」以縣花打造繽紛視覺，仿佛走進夢幻花海。

復古鐵花窗結合春仔花、櫻花、桂花等花卉意象，展現宜蘭深厚的文化韻味。展區尾聲則以燈光藝術描繪五峰旗瀑布、林美石磐步道、龍潭湖及油杉、金棗、溫泉番茄等特色，帶領遊客在光影中感受宜蘭的自然與土地魅力。

2025冬戀蘭陽溫泉季活動內容豐富多元，從溫泉、美食到光影藝術，展現宜蘭獨特的人文魅力與冬季活力，誠摯邀請全國民眾走進礁溪、走入蘭陽，以泡湯暖身、以美食暖胃、以光影暖心，共同感受冬季最動人的宜蘭風貌，留下屬於冬季的幸福記憶。宜蘭縣政府表示，2025冬戀蘭陽溫泉季活動豐富多元，期待大家的參與。

