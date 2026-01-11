天冷泡湯出意外！老翁大眾池溺水 昏迷送醫不治

苗栗泰安鄉警光山莊發生泡湯溺水意外。（示意圖／東森新聞）





天氣很冷，許多人喜歡去泡湯，但真的要注意安全，在苗栗泰安鄉警光山莊就發生泡湯溺水意外，一名73歲老先生與家人去泡湯，不知道什麼原因突然溺水，警消獲報到場時，老先生已經沒有生命跡象，送醫搶救後宣告不治。

老翁躺在地上奄奄一息，醫護人員手一刻都不敢停下，不停對他實施心肺復甦，並在胸前貼上電擊片使用AED搶救，爭分奪秒與死神拔河。

就在今（11）日下午一點多，73歲的李姓老翁與家人來到號稱「泰安第一湯」苗栗警光山莊大眾池泡湯，卻因為不明原因突然溺水，警消獲報後前往現場搶救。

泰安消防分隊隊員黃泰瑀：「到達現場發現，該名男子無呼吸心跳，立即給予CPR及AED處置。」

無奈老翁在經過將近一小時的搶救後，仍然宣告不治。而由於近期寒流來襲，不少人就喜歡泡湯，但是專家也提醒，慢性病患者或老人泡湯時，有可能會因為溫差過大，造成心血列收縮，增加中風或心肌梗塞風險。

尤其醫師提醒，泡湯溫度建議控制在40度以內，時間不宜超過半小時，但這次出事的泰安溫泉平均溫度達到46度，是否有可能因為心血管不堪負荷，導致意外。目前警方也已經傳喚相關人士製作筆錄，並將報請苗栗地檢署相驗，釐清老翁死因。

