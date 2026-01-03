天冷泡湯別大意！藥師示警：貼藥布恐致命 服用5類藥物易暈倒

藥師提醒，泡湯時若貼著藥布，可能造成呼吸抑制、昏迷甚至死亡。（翻攝自photo-ac）

寒流來襲，不少民眾會選擇泡溫泉或熱水澡取暖，但藥師提醒，泡湯時若貼著藥布，可能造成呼吸抑制、昏迷甚至死亡，民眾務必提高警覺。

高溫藥物經皮吸收速度增加可能導致嚴重風險

藥師黃彥儒在臉書粉絲專頁指出，部分強效止痛貼片（如鴉片類止痛藥）在高溫環境下，藥物的經皮吸收速度會明顯增加，已有通報案例顯示，可能導致呼吸抑制、昏迷，甚至危及生命。即使是一般痠痛貼布，在高溫與血管擴張的狀態下，也可能造成二到三度燙傷，嚴重者甚至需植皮治療。

慢性病患者泡湯要留意 易頭暈、低血壓

此外，正在服用慢性病藥物的民眾，泡湯時同樣需特別小心。高溫會使血管擴張、血壓下降，若再加上降血壓藥、部分攝護腺用藥、利尿劑、降血糖藥或部分抗憂鬱藥物，更容易出現頭暈、眼前發黑等狀況，增加姿勢性低血壓與暈倒風險。藥師提醒，起身時動作務必放慢，若感到不適，應立即蹲下、降低頭部高度，以避免真的昏倒。

另黃彥儒提醒，糖尿病患者泡湯時，也需留意低血糖風險。他呼籲，「貼藥布，就不要泡湯。」注意用藥與泡湯安全，才能安心享受冬日暖湯。

