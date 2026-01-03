天冷泡湯別貼藥布！藥師提醒：高溫加速吸收、嚴重恐致命

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

近日天氣濕冷，不少民眾會選擇泡溫泉或熱水澡暖身。藥師提醒，泡湯時如果身上貼著「藥布」，尤其是部分強效止痛貼片，在高溫環境下會加速藥物經皮吸收，嚴重時可能出現呼吸抑制、昏迷，甚至生命危險，因此泡湯前務必先將藥布撕除。

近日天氣濕冷，不少民眾會選擇泡溫泉或熱水澡暖身。（示意圖／Unsplash）

藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒日前在臉書分享，現代人常使用藥布緩解身體部位痠痛，但如果泡溫泉使用鴉片類強效止痛貼布，熱水會讓血管擴張、吸收增加，可能導致呼吸抑制、昏迷，甚至死亡。而即使是一般痠痛貼布，在高溫下也可能造成二到三度灼傷，嚴重則需植皮治療。

黃彥儒也提醒，服用慢性病藥物的民眾泡湯時要特別小心。高溫會導致血管擴張、血壓下降，若同時使用降血壓藥、部分攝護腺藥、利尿劑、降血糖藥或部分抗憂鬱藥，更容易出現頭暈、眼前發黑的狀況。

衛福部國健署建議，健康泡湯需要注意以下六點，時間不宜超過15分鐘、起身動作要慢、泡湯前後補充水分、避免飯後或飲酒後下水；三高或心血管疾病患者，水溫不宜超過40度，且最好有親友陪同，以降低意外風險。

