天冷泡湯去！白磺泉×清酒×藝術展 北台灣溫泉鄉推冬日湯旅誘客

氣溫持續探底，溫泉旅行正是時候，北台灣兩大溫泉鄉的旅宿品牌紛紛推出冬季湯旅專案，邀旅人以最舒服的方式對抗寒意。(陳韻萍攝)

北投麗禧冬日暖旅住房專案，可入住15坪以上的客房，房內設有私人陽台，可飽覽充滿綠意的山林美景。(北投麗禧溫泉酒店提供)

北投麗禧的每間客房皆以觀音石打造冷、熱雙湯池，旅客能在房內獨享天然白磺泉，放鬆身心。(北投麗禧溫泉酒店提供)

麗禧「晨之光早餐」提供多款台式與西式經典料理，房客可自由選擇。(陳韻萍攝)

雙人獨立湯屋以原木格柵與室內休憩空間交織出靜謐氛圍，讓旅客在觀音石湯池裡感受白磺泉的純淨。(北投麗禧溫泉酒店提供)

北投晶泉丰旅「從心．澄淨」兩天一夜住房專案，可入住泉源客房，享受白磺泉療癒與冬季藝旅體驗。(晶泉丰旅提供)

晶泉丰旅「從心．澄淨」專案中贈送屢獲國際酒評肯定的「初霧純米吟釀」，以細緻清香陪伴冬日旅程。

北投晶泉丰旅邀請水彩藝術家洪東標駐館展出「晶彩．印記」特展，作品「春晨翔鷹」以層疊暈染筆觸描繪台灣山林晨霧與光影流轉。(晶泉丰旅提供)

礁溪晶泉丰旅於2026年第一季邀請旅美藝術家杜盈蓓策劃「共織．織心」個展，圖為杜盈蓓作品「Twins」。(晶泉丰旅提供)

氣溫持續探底，溫泉旅行正是時候。北投麗禧以靜謐山腰的白磺泉打造暖心假期，晶泉丰旅則以清酒香氣與酒粕體驗為旅程添上療癒儀式感，從北投山林的白磺第一泉，到礁溪的溫潤美人湯，北台灣兩大溫泉鄉的旅宿品牌紛紛推出冬季湯旅專案，邀旅人以最舒服的方式對抗寒意。

【北投麗禧白磺第一泉 靜謐山林的冬日湯旅】

北台灣濕冷的冬季總讓人想找個理由逃進暖意裡，坐落北投山腰、距離大磺嘴硫磺谷源頭最近的北投麗禧溫泉酒店，以療癒冬日身心的白磺湯旅為主題，推出冬日暖旅住房專案，可入住15坪以上的客房，房內設有私人陽台，還有觀音石打造的冷、熱雙湯池，旅客能在房內獨享天然白磺泉，放鬆身心；隔天再以豐盛的「晨之光早餐」，替冬日旅程補充滿滿元氣。冬日暖旅住房專案，雙人每晚12,600元起。

如果只想單純泡湯，酒店規劃3款獨立湯屋，其中最受歡迎的半露天湯屋，以原木格柵與室內休憩空間交織出靜謐氛圍，讓旅客在觀音石湯池裡感受大磺嘴第一口白磺泉的純淨。偏好開放空間的人可選露天風呂，挑高 9 米、占地逾百坪，旅客隨不同溫度池感受白磺泉的細緻層次，業者還貼心準備水果與飲品，讓泡湯客在暖泉裡舒緩身體的疲憊。

【晶泉丰旅推湯泉冬旅 贈純米吟釀與酒粕皂】

天冷泡湯，溫泉旅行詢問度大增，晶華國際酒店集團旗下溫泉品牌「晶泉丰旅」趁勢推出「從心．澄淨」住房專案，延續之前與霧峰農會酒莊的合作，贈送屢獲國際酒評肯定的「初霧純米吟釀」，搭配酒粕手作皂體驗，讓釀造文化化作冬日旅程中的溫暖陪伴。

「從心．澄淨」住房專案最大的亮點為贈送台中霧峰農會酒莊生產的「初霧純米吟釀」，霧峰農會有本土最早的自製清酒，農會還曾派專人赴日學習清酒製作技術，並以「一滴入魂」為核心精神製酒，韓星玉澤演日前曾於社群平台公開分享它充滿米香的質樸風味。另外，「晶泉丰旅」精心規畫的酒粕手作皂體驗以物盡其用的永續概念為精神，讓旅客自製一份呵護自己的冬日禮物。

北投晶泉丰旅主打天然白磺泉，其細緻的泉質以及獨特的氣息，可促進身心循環、舒緩筋骨；礁溪晶泉丰旅則以澄澈溫潤的碳酸氫鈉泉著稱，擁有「美人湯」的美譽，讓肌膚在冬日仍保持水嫩光亮。

同時，飯店也邀請到藝術家洪東標與杜盈蓓分別於北投與礁溪兩館策劃療癒系藝術展，以溫暖交織色彩的藝術創作與旅人共享湯泉、酩釀與藝術光影。專案即日起開放預訂，早鳥享優惠，雙人成行每晚5220元起；官網訂房時加購高鐵車票，1月底前入住可享78折起的優惠。

