天冷泡湯有禁忌？心肌梗塞愛找這兩類人，8種狀況千萬別進浴池
氣溫驟降，不少民眾想去泡溫泉暖身或在家泡個熱水澡來驅散寒氣。雖然許多研究指出長期規律的泡澡有助降低血壓、減少心血管疾病的風險，但台北慈濟醫院心臟血管科主治醫師李家誠提醒，冷熱交替造成的溫差或不當習慣極易對心血管造成負擔，尤其是高血壓患者、曾有心肌梗塞病史者，更可能因此引發心血管疾病。溫差是隱形殺手，風險發生在「冷熱交替」間
李家誠醫師表示，人體血管就像精密的溫度調節系統，健康的民眾在冷熱轉換時通常能適應，但對於高血壓或曾有心肌梗塞病史的高風險族群來說，血管已有損傷又較為脆弱。當我們從寒冷的室溫進入高溫浴場，血管會在短時間內快速擴張；若又在冷熱池之間頻繁交替，血管頻繁收縮與舒張，會導致血壓劇烈波動，增加心臟負擔。
過往臨床上不少意外案例，可能因為「泡太久」導致水分流失、或是「起身太快」引發姿勢性低血壓而暈倒。此外，空腹、飯後或飲酒後立即泡湯，也會因為血糖不穩或血液重新分配到腸胃，導致腦部與心臟供血暫時下降。李家誠醫師說明，如果出現頭暈、心悸、胸悶、嘔吐或呼吸急促等症狀，就可能是血壓不穩的警訊，嚴重時甚至會誘發心肌梗塞或腦中風，不可不慎。
8種狀況先暫緩泡湯，入浴前4大安全原則必看
李家誠醫師進一步指出，如果身體正處於發燒、感冒、感染，或是身體有未癒合的傷口時，都不宜泡湯。此外，針對心血管狀況不穩的族群，更要特別留心。例如血壓控制不佳、患有不穩定心絞痛，或者是近期曾出現胸痛、不明原因暈眩等急性症狀的人，都應暫緩安排行程。
為了能安心享受溫泉療癒，李家誠醫師提醒，高風險族群在入浴前務必確認血壓狀況是否穩定、是否有胸悶或心悸等不適，平時服用的藥物也務必隨身攜帶並告知同行者位置。入湯浴前，這4個重點要注意：
入池循序漸進：可以先透過足浴（泡腳）暖身，或用溫水淋浴，讓身體逐步適應溫度後再緩緩入池。
控制水位高度：水位建議以「胸口以下」為宜。因為水壓過高會影響胸腔活動，增加心臟負荷並影響呼吸，採半身浴是較為理想的方式。
留意水溫與時間：溫泉水溫建議選擇40℃以下，且每次浸泡時間不宜超過10～15分鐘，避免身體因過度受熱產生不適。
適時休息與補水：泡湯會導致體內水分流失，休息期間應分次補充約150～250毫升的溫開水，避免脫水加重心血管負擔。
保暖要從「頭」做起
冬季本就是心臟病與中風的高發期，在享受溫泉、泡湯之餘，日常保養也不可忽視。應維持規規律運動與多喝水，並保持低鹽、低油的均衡飲食。外出時，除了穿厚外套，更要配戴毛帽與圍巾來保護頭頸部，因為這能有效減少血管直接暴露於冷空氣中而產生的劇烈收縮。
李家誠醫師最後強調，保暖不只是多穿衣物，更要留意身體的微小訊號。如果日常生活中出現任何不適，特別是伴隨冷汗或噁心感的胸悶，務必及時就醫檢查。
