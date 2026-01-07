「天冷泡湯」血管短時間內劇烈擴張與收縮易猝死！記住這 4 個小動作可保命

每當冷氣團襲來，躲進溫熱的泉水裡泡湯，無疑是冬天最幸福的享受。然而，對心血管較為脆弱的朋友來說，這股「冷熱交替」的快感背後，其實隱藏著血壓失控的危機。

台北慈濟醫院心臟血管科主治醫師李家誠提醒，心血管高風險族群（如高血壓或曾有心肌梗塞病史者）的血管彈性較差，若泡湯習慣不正確，血管在短時間內劇烈擴張與收縮，就像拉扯一條老舊的橡皮筋，極容易發生危險。為了讓大家能安心享受冬日的暖意，他特別整理了泡湯的四大守則與日常保養策略。

記住，這些情況「不宜下水泡湯」

李家誠表示，在出發前往溫泉區前，請先確認自己的身體狀況。如果當天血壓不穩定，或有胸悶、心跳異常，應果斷取消行程。此外，空腹、飽餐後、或是剛喝完酒時，身體的血流分配正在變動，這時泡湯極容易引發頭暈、嘔吐甚至昏厥，務必避開這些時段。

廣告 廣告

如果你正處於發燒、感冒，或是身上有未癒合的傷口，為了避免感染與身體過度疲累，不要冒險，等康復後再安排。

【這些情況「不宜下水」】

．剛吃飽、空腹或剛喝完酒： 這時候血壓不穩，泡湯容易暈倒。

．感冒生病： 發燒、身體發炎或有傷口時，請先好好休息。

．血壓不穩或最近常胸悶： 如果最近常覺得頭暈、胸口悶悶的，請先看醫生，等病情穩定再去泡。

「泡湯保命四守則」是什麼？

李家誠說明，想要泡得舒服又安全，請記住這「泡湯四守則」：

先泡腳再下水（循序漸進）

進去浴池前，千萬不要直接跳進熱水池！ 建議先從「足浴（泡腳）」開始，讓身體適應溫度，等身體暖起來了再慢慢坐進去。 水位不要高過胸部（控制高度）

泡湯時，水的位置維持在「心臟以下（胸口以下）」最安全。這樣可以避免水壓太重壓迫到胸腔，減輕心臟的負擔。 水溫不宜過熱、時間要短（低溫短時）

水溫建議控制在 40 度以下（摸起來微熱即可，不要燙到發紅）。每次泡的時間不要超過 10 到 15 分鐘，時間一到就要起來休息。 起來一定要喝水（補水休息）

泡湯會流汗，身體容易脫水。休息時記得分次補充水分（約一小杯，150-250cc），才不會因為血液太黏稠而影響心臟健康。

李家誠強調，如果在泡湯時突然感到：頭暈、心跳很快、胸悶、想吐、呼吸不順。請立刻停止泡湯、緩慢起身，並向身邊的人求助！這可能是身體發出的求救信號，千萬別硬撐。 此外，冬天出門泡湯，記得戴上毛帽和圍巾，保護好頭頸部，不讓冷風直吹，就能大大降低血管收縮的風險。

文/劉一璇、圖/楊紹楚