天冷泡湯「身上不可貼藥布」 專家：不只會灼傷、甚至致命！

開業藥師、藥師公會發言人黃彥儒在臉書發文提醒，民眾泡溫泉時千萬不能貼著藥布下水，因為高溫環境會讓貼布的藥物經皮吸收速度大幅增加，尤其鴉片類強效止痛貼片可能造成呼吸抑制、昏迷甚至死亡，過去已有通報案例。

民眾泡溫泉時千萬不能貼著藥布下水，尤其鴉片類強效止痛貼片可能造成呼吸抑制、昏迷甚至死亡，過去已有通報案例。（圖／資料照）

黃彥儒解釋，貼布是透過皮膚吸收藥物，當泡湯時遇到高溫加上血管擴張的雙重作用，會讓藥物吸收速度整個往上衝。就算是一般痠痛貼布，在遇熱的情況下也曾造成二到三度灼傷，嚴重時甚至需要植皮治療。

連日低溫濕冷的天氣，讓許多民眾選擇泡湯暖身。然而現代人經常有肩頸、腰背痠痛問題，習慣使用止痛藥布緩解不適，黃彥儒特別強調，如果貼藥布就不要泡湯，泡湯時則一定要撕除貼布。

黃彥儒也提醒，有在服用慢性病藥物的民眾更要特別注意，泡湯時的高溫會讓血管擴張、血壓下降，若使用降血壓藥、部分攝護腺藥、利尿劑、降血糖藥、部分抗憂鬱藥等特定藥物，更容易出現頭暈、眼前一黑的狀況。

泡溫泉時起身動作一定要慢，才能避免姿勢性低血壓導致暈倒。黃彥儒建議，如果感覺到暈眩，應該馬上蹲下去、讓頭部位置降低，就能避免真的昏倒發生意外。

服用慢性病藥物要特別注意，泡湯時的高溫會讓血管擴張、血壓下降，容易身體不適。 （示意圖／Pixabay）

衛福部國健署提醒健康泡湯六點需注意，心血管疾病及三高患者要特別留意後三項。首先是短時間，天冷不宜長時間泡溫泉，時間勿超過十五分鐘;其次要慢起身，因為泡溫泉會導致血管擴張造成血壓下降，泡湯後勿太快起身以免暈倒；第三是多喝水，泡湯前後都應喝足水分避免體內缺水。

第四點是避飯後，酒精、麻辣食物會造成心跳加速，加上熱水刺激容易導致心臟難以負荷，建議飯後至少一點五至兩小時後再泡湯。第五點是看水溫，糖尿病、高血壓、高血脂病患要特別小心，溫度勿超過攝氏四十度，避免冷熱溫差大導致血管急速舒張、收縮，易引發心肌梗塞或缺血性中風;糖尿病患者由於感覺神經較差，對水溫靈敏度差，要留意水溫避免燙傷。最後是揪團去，有三高、心血管疾病民眾要攜帶健保卡與緊急用藥，最好有親友陪同，避免單獨泡湯以免發生意外時沒人知道。

