天冷注意心肌梗塞！營養師示警多人送ICU 「發病前都吃這料理」

天氣變冷，台灣人愛吃麻油雞進補。（圖／翻攝ohsnap）

天氣驟降，民眾熱衷於麻油雞、羊肉爐等補身料理，但心臟內科與營養專家提醒，這類加酒烹調的食物對於有三高或心血管疾病病史者而言，恐潛藏致命風險。

營養師趙強日前在社群上發文指出，許多人誤以為料理時「點火燒過」就能將酒精完全揮發，實際上根據研究顯示，即使火焰燒至自動熄滅，料理中仍可能保留高達75%的酒精成分。他強調，「這些冬季常見的進補料理，對於心臟病、高血壓、高血脂等高風險族群，實在不是好選擇。」

趙強進一步分享，最近一個月內他在心臟內科加護病房接連遇到數位心肌梗塞患者，且共通點是發病前曾食用大量加酒的料理。除了酒精問題外，這類補品通常含有大量油脂，也會進一步加重心血管負擔。

根據國民健康署資料，心肌梗塞的典型症狀包括胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、手臂疼痛、頭暈、噁心與極度疲憊感，嚴重時可能導致意識喪失或猝死。

國泰醫院心臟加護病房主任張釗監則指出，心肌梗塞多發於45歲以上男性與55歲以上女性，但若具備高血壓、高血脂、糖尿病、家族病史、抽菸、酗酒、久坐少動或長期壓力等因素，也屬高風險族群。

張釗監提醒，心肌梗塞的疼痛可能持續15至30分鐘，若出現冒冷汗等危急症狀，應立即服用醫師開立的硝化甘油，若服藥兩次無效，應儘速就醫。對於首次發作且身邊無急救藥物的民眾，不應自行開車前往醫院，而應立即撥打119，由專業急救人員協助處理。

