天冷注意！氣溫驟降心肌梗塞、腦中風、皮膚乾癢？冬天要注意的疾病一次看

氣溫驟降、溫差大，除了容易感冒咳嗽，還可能誘發不少疾病。醫師呼籲，溫差過大應注意保暖，避免因身體無法負荷而發生憾事。究竟低溫、溫差過大會引發哪些問題？又該如何預防或解決呢？Yahoo顧健康帶你一次掌握。

氣溫驟降容易誘發許多疾病，讀者朋友務必當心！（示意圖／Getty Images）

低溫應注意疾病1：高血壓、心血管疾病

氣溫驟降、溫差明顯時，易引發心血管疾病，甚至導致主動脈剝離。《家庭醫學及基層醫療》期刊提到，曾有研究發現，若以24℃為基準，每下降一℃，急性心肌梗塞病患的住院率，在台北增加2.6％、高雄增加4.0%，而這類狀況都是突然且短暫的。倘若輕忽起床時、洗澡或泡湯時、運動時，氣溫變化對身體造成的影響，可能加速心血管疾病的發生，有著極高的致命風險。

廣告 廣告

看更多》冬天洗澡水溫、順序該注意什麼？當心中風、一氧化碳中毒找上門

如果出現突發性胸悶、胸痛、覺得喘，或者覺得心慌、心跳快、冒冷汗，可能就是心血管疾病的前兆。若是感到頭暈、走路頭重腳輕、或出現手指變色等，則可能是高血壓的症狀。而高血壓又是心肌梗塞最常見的危險因子，患者切勿隨意停藥，出現不適症狀時請立即就醫，以免錯過90分鐘黃金治療時間。

天冷要「護心」，衛福部建議，可以這麼做：

監測血壓與控制病情： 三高患者和心血管疾病患者及長者，除了規律服藥、定期回診、飲食控制，也要定期量血壓，做好血壓監測。

夜間與清晨注意保暖： 記住「慢、熱、起、穿、行」口訣，晚上睡覺時，先備妥衣物在床邊。無論半夜如廁或早上起床，記得先動一動四肢及軀幹，暖和身體，緩慢坐起且坐穩，接著添加衣物保暖，手扶床邊、腳步踩穩地板再行走，切勿過於急促。

氣溫回升再出門運動： 清晨外出運動，要格外注意禦寒，應避免太早出門，最好等太陽出來、氣溫回升後再出門運動，且建議最好結伴同行。

泡湯注意氣溫與時間： 泡湯注意溫度勿超過40℃，並且不要長時間泡溫泉，以防因四肢血管擴張，周邊血流量遽增，引發心血管或腦血管急症。

飲食、情緒要注意： 避免因天冷而大吃大喝或情緒起伏太大之外，另應多喝溫水，降低血液黏稠度，較不易形成血栓；多攝取纖維素，還能兼顧預防便祕；建議也要避免突然用力、緊張、興奮、激烈運動等。

疾病徵兆要留意：出現心臟病、中風等徵兆，請立即就醫，爭取黃金搶救期。

Yahoo顧健康 你的健康知識+

低溫應注意疾病2：腦血管破裂、腦中風

寒冷的冬日裡，許多人飲水量減少，血液容易變得黏稠；當日夜溫差大時，血管突然緊縮，就可能導致血液無法流通而產生栓塞。日常生活裡，如果行為表現異常，像是反應遲鈍、說話含糊不清、吞嚥困難、臉或嘴歪斜一邊時，便有可能是腦血管破裂或腦中風；一旦出現前述症狀，請立刻前往醫院，把握治療黃金期。

預防腦中風，衛福部呼籲，可以這樣做：

注重頭頸部、四肢保暖： 頭頸部的血管數量多且重要，若出問題會直接影響腦部。建議戴帽子、手套、圍圍巾，再穿襪子，讓血管保持一定的溫度，防範因溫差大而劇烈收縮。

剛起床、出門前、剛到家「減少溫差」： 床邊應準備保暖衣物，起床前先穿上衣物，動動關節再起身；出門前，應確認做好保暖工作；剛從戶外回到溫暖室內時，別急著沖熱水澡，應先等身體回暖，避免溫差過大導致血管擴張，尤其對於血管彈性不佳或有心血管疾病的民眾，很可能引起低血壓。

室內應維持恰當溫度：太冷會提高猝死機率，太溫暖又會造成內外溫度懸殊，對身體產生負擔。提醒讀者朋友，洗完澡後也要注意保暖，不可馬上進入較低溫的環境，以免造成血管急速收縮。

看更多》腦中風前兆有哪些？高風險族群是誰？該看哪一科？什麼情形要就醫？

低溫應注意疾病3：乾癬性關節炎

低溫報到，部分乾癬患者會合併關節疼痛腫脹、僵硬等症狀，嚴重者還可能關節變形、寸步難行。當發生指甲凹陷變形、出現香腸指、足底筋膜炎等問題時，很可能就是乾癬性關節炎在作祟。

由於乾癬性關節炎的症狀變化萬千，且會侵犯手指末端、手腕末端、膝關節和踝關節等四大類關節，有時也會併發虹彩炎、腸胃炎，甚至有類似高血壓、糖尿病、尿酸高等三高現象，常讓人摸不清病因。

土城醫院風濕過敏免疫科醫師黃韻如指出，乾癬性關節炎目前無法根治，僅能透過物理、藥物、外科治療或生物製劑控制發炎狀況。要是發現上述症狀，請盡速就醫，防止病情惡化。

看更多》乾癬原因跟免疫力失調有關？乾癬怎麼治療？如何避免復發？

低溫應注意疾病4：氣喘或呼吸道症狀

氣喘是因呼吸道對誘發因子（如冬季冷空氣、溫差、空污、二手菸、灰塵等）過度反應，產生呼吸道阻塞，而產生間歇性症狀，且重複發作。根據國健署資料，溫差達7℃以上時，便容易誘發氣喘及過敏症狀。

低溫預防氣喘，你可以這樣做：

注意保暖： 隨身攜帶保暖衣物、圍巾，減少直接接觸冷空氣的機會。

配戴口罩： 避免大量吸入冷空氣而刺激呼吸道，亦可減少因空氣品質不佳而誘發氣喘的可能性。

避免進行激烈運動： 若要運動，應從事較緩和的運動，且事前應做好暖身。

藥品隨身：患者應隨身攜帶藥品並遵循醫囑用藥，定期回診追蹤，控制病情。

看更多》氣喘發作怎麼辦？天冷溫差大更要小心！氣喘不可不知Q&A

低溫應注意疾病5：皮膚乾癢脫屑

每年秋冬，不少人的皮膚都會出現乾燥發癢的症狀，還可能脫屑、龜裂，被稱為「冬季搔癢症」，這是一種缺脂性皮膚炎。尤其老年人會隨著皮膚老化、角質層變薄、保水度下降，更容易乾癢脫屑；加上氣溫偏低，人們喜歡沖熱水澡，高溫熱水也會破壞保護皮膚的油脂層，加重搔癢的情況。天冷導致末梢血液循環不順，很多人常因皮膚癢，抓出大小傷口，苦不堪言，一不小心還可能感染，讓身體免疫力也受到影響。

冬季保護皮膚，你可以這樣做：

洗澡時，慎選溫和的洗劑，以舒適的溫熱水沖洗，避免過度用力摩擦皮膚。

洗完澡擦乾身體後，應立即薄擦乳液或凡士林。

維持家中溼度，若有開暖氣或除溼機，建議放一盆水。

適時補充水分，多攝取維生素A、C、E。

避免長時間穿著厚重不透氣的衣物，容易刺激皮膚，加重搔癢感。

看更多》冬天皮膚乾癢怎麼辦？乳液這樣擦更有效！富貴手又該怎麼辦？

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：游婉琪、廖梓鈞

參考資料

※急性心肌梗塞與寒冷天氣（家庭醫學與基層醫療，葉昌明、謝昌成、柯秉宏）

※天冷請您多留「心」-六招「護心」、「保暖」要訣（衛福部）

※掌握3關鍵 護心保暖抗溫差（衛福部）

※認識乾癬性關節炎（土城醫院風濕過敏免疫科醫師黃韻如）

※氣溫溜滑梯，提醒氣喘患者要注意！ 國民健康署提供預防氣喘5措施（衛福部國健署）