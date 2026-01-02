天冷洗澡沒熱水 基隆6台熱水器接連遭竊

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）近日天氣寒冷，基隆市樂利三街有住戶昨天洗澡時，發覺一直沒有熱水，前往防火巷查看，發現熱水器竟不翼而飛，據里長了解，至少有6台熱水器遭竊，警方已鎖定犯嫌，正積極追緝中。

六合里長潘德發今天表示，經調閱監視器，發現竊賊昨天將車輛停在停車場，光天化日下動作熟練地將安裝在防火巷的熱水器取下後，放在黑色塑膠袋內，再用頭頂住熱水器走向車輛，整個犯案過程根本是「從從容容，游刃有餘」。

潘德發說，據他所知，六合里至少有4台熱水器被偷，隔壁的五福里也有2台遭竊，不知是否因為較好銷贓，里內遭竊的4台熱水器中有3台是同一品牌。

警方表示，已依規定受理3起民眾報案，目前已鎖定涉案犯嫌，正積極查緝中，後續將依法偵辦，以確保轄區治安與民眾財產安全。（編輯：張銘坤）1150102