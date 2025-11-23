天冷洗澡順序錯恐中風！醫揭「4步正確洗法」護心又養髮 千萬別從洗頭開始

天冷洗澡順序若沒注意，恐怕會增加心血管負擔。醫師提醒，冬天氣溫低、血管較易收縮，若一開始就直接洗頭，可能讓血壓在短時間內大幅波動，提高頭暈、不適，甚至誘發中風的風險，尤其對40歲以上族群或有高血壓、心血管疾病者影響更大。

為何不建議先洗頭？

氣溫低時，身體血管因受寒而收縮，血壓相對偏高。如果一開始就用較熱的水沖頭，頭部血管會快速擴張，血流突然集中到頭部，而身體其他部位尚未適應溫度變化，容易造成腦部供血不穩。等洗澡過程中身體漸漸暖起來，血壓又可能下降，前後差異過大便會增加風險。

從頭皮與頭髮保養角度來看，先洗頭的效果也較差。未經蒸汽浸潤的髮絲，毛鱗片尚未張開，清潔力與護髮吸收度都不如在洗完全身、浴室溫度升起後再洗頭來得理想。

醫師建議的正確洗澡順序

1. 洗臉：

以不超過40℃的溫水清潔，避免蓮蓬頭直接沖臉，較不容易刺激肌膚。

2. 洗身體：

從腳部開始，逐步往上沖洗四肢及軀幹，水溫建議控制在38℃至40℃左右，讓血管慢慢適應。

3. 洗頭：

等身體暖起來、血壓較穩定後再洗頭，此時頭髮也已充分受熱與潤濕，有助清潔與護髮。洗完頭再簡單沖洗身體，避免洗髮精殘留。

冬季洗澡的「三前四避」

三前：

洗澡前喝約200毫升溫水

提前15分鐘讓浴室升溫至約25℃

先暖身（不必特別沖脖子）

四避：

空腹、剛吃飽、喝酒後、劇烈運動後，以及清晨6至9點血壓高峰時段，都不建議立刻洗澡。

▲ 圖片來源/pexel

不同族群該怎麼調整？

健康成年人：若平常沒有不適，維持原有習慣即可。

心血管患者、長輩：務必「先洗身再洗頭」，水溫不宜超過38℃，洗頭時間盡量控制在5分鐘內。

經期女性：洗頭後應盡快吹乾避免受涼。

至於擔心洗頭時髒污會流到身體，只要洗完頭再以清水快速沖一下即可，也能利用浴帽分段清洗。

醫師強調，健康者無需過度緊張，但調整洗澡順序，能減少血壓波動、降低風險，也能讓護膚與護髮效果更佳。冬季氣溫驟降時，特別建議遵循上述原則，更加安全。

