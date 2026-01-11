天冷洗熱水澡注意！高雄一家一氧化碳中毒 全台10天已9人送醫

消防署提醒，冬天是一氧化碳中毒事件的高峰期，請民眾特別注意防範因瓦斯熱水器使用不當造成一氧化碳中毒。（圖／消防署提供）

近期冷氣團接連影響，全台氣溫明顯下降，救護案件數量也出現上升趨勢。消防署表示，繼日前新北市有3人因一氧化碳中毒送醫，高雄市也傳出有一家4口送醫。消防署提醒，冬天是一氧化碳中毒事件的高峰期，請民眾特別注意防範因瓦斯熱水器使用不當造成一氧化碳中毒。

消防署表示，高雄市鼓山區某住宅8日發生中毒事故，造成4人送醫，原因是屋外式熱水器安裝於加蓋窗戶的陽臺，因為最近天冷緊閉門窗，又對外通風不足，一氧化碳蓄積在室內，最後發生不幸事件。據了解，今年起截至昨天（10日）為止，全台已有9人因一氧化碳中毒緊急送醫。

根據消防署統計，109年至113年共發生122起一氧化碳中毒案件，其中有約88％是因為屋外式熱水器安裝在通風不足場所而導致。消防署提醒，民眾常因天冷緊閉門窗，造成空氣不流通，如果熱水器安裝不當，瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，就可能導致一氧化碳中毒，呼籲民眾使用瓦斯熱水器，務必保持對外通風，以確保居家安全。

為避免憾事再次發生，消防署呼籲民眾應依通風條件選擇正確型式的瓦斯熱水器，熱水器如果裝設在室內或有加蓋窗戶的陽臺，應改用有強制排氣功能的FE式（半密閉強制排氣式）或FF式（密閉強制供排氣式）熱水器；如安裝錯誤，一定要儘快請合格承裝業技術士協助遷移或改善。使用熱水器後如有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即打開窗戶通風，並撥打119電話求助。

