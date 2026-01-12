天冷洗熱水澡超傷皮膚？醫揭「2關鍵動作」恐越洗越癢
記者鄭玉如／台北報導
全台多地氣溫驟降，許多人喜歡洗熱水澡，暖身又放鬆，但是過高的水溫，小心傷害皮膚。林口長庚風濕過敏免疫科粉專提到，洗熱水澡會帶走皮膚的油脂，甚至刺激皮膚，造成乾癢、脫屑等問題，尤其患有異位性皮膚炎、乾癬、硬皮症、修格蘭氏症的人更要留意。
冬天洗熱水澡恐傷皮膚！乾癢、脫屑要注意
臉書粉專「林口長庚風濕過敏免疫科」指出，皮膚上都有皮脂腺，負責分泌油脂以滋潤皮膚、保護毛髮，不過冬季氣候寒冷，皮脂腺分泌減少，冬天出現皮膚乾癢、脫屑等問題會更明顯，而熱水能夠去除油脂，洗熱水澡同樣會帶走皮膚的油脂。
冬季洗熱水澡持續刺激皮膚，導致皮膚保濕能力下降，皮膚症狀會更惡化，尤其異位性皮膚炎、乾癬、硬皮症、修格蘭氏症等的人，更需要保護皮膚的屏障。至於皮膚的日常照護，應使用溫和的清潔產品，不過度清潔；注意洗澡水溫不要太熱，且不要洗太久。
平常穿著刺激性低且透氣的衣服，少接觸刺激性產品，若出現乾癢症狀，不要搔抓以免受傷增加感染風險。若有使用藥膏則先擦藥膏，待藥膏吸收後再擦乳液，勤擦保濕乳液、飲食均衡、作息正常、壓力管理，有助於皮膚穩定。
冬天護膚靠飲食！酪梨、鮭魚、藍莓延緩老化
高敏敏曾在臉書粉專提到，維持膚況的關鍵不只外在保養，每天吃進去的食物，也會影響肌膚老化速度。可以選擇「酪梨、鮭魚、藍莓、高麗菜、綠茶、花椰菜、蘋果、檸檬、杏仁、番茄」，其中酪梨富含好油脂，幫助皮膚鎖水，穩定屏障功能；鮭魚含Omega3脂肪酸，有助降低皮膚發炎；藍莓抗氧化力強，減少自由基對肌膚傷害。
