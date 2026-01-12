天冷洗鼻子 溫鹽水最舒適

醫師蔡明劭(右)說，冷冷的冬天，對鼻子好一點，選對溫度、選對濃度，洗鼻才能真正成為「保養」，而不是折磨。

冷冷的冬天鼻子好癢，該用「常溫」還是「溫熱」食鹽水洗鼻？嘉義長庚耳鼻喉系口腔咽喉科醫師蔡明劭表示，冬天一到，很多人都有這種感覺—鼻子癢、鼻腔乾、一直想打噴嚏，洗鼻好像有幫助，但問題來了。

洗鼻水，到底要「常溫」還是「溫熱」比較好？蔡明劭直接跟大家說結論：「接近體溫的等張或微高張食鹽水，是冬天最舒服、也最安全的選擇。」

他說，為什麼「溫度」很重要？原因是鼻腔黏膜其實非常嬌嫩，冬天冷空氣一吸，血管收縮、黏膜變乾，就容易癢、腫、敏感。

蔡明劭進一步說，太冷的水，可能刺激黏膜，反而引起不適、噴嚏或鼻塞。太熱的水，可能傷害黏膜，有燙傷風險。而最理想的溫度接近體溫（約35–37°C）洗起來最溫和、最放鬆，也最不刺激鼻子。

此外，很多人忽略、但其實很關鍵的重點是「滲透壓」。在等張食鹽0.9%時，作為日常保養、鼻子乾癢、過敏體質者、小孩、長期洗鼻者 最溫和、最不刺激。微高張食鹽水（約1.5–3%）用在鼻塞明顯、感冒、鼻炎急性期、黏膜腫脹時有助「消腫」，但不建議天天用、長期用。

醫師提醒，冬天洗鼻水溫比濃度更容易影響「舒適度」，洗鼻不是越刺激越好，洗完鼻子「舒服、通暢、不痛不癢」才是對的。如果洗完覺得刺痛、灼熱、反而更不舒服，通常代表水太冷、太熱，或濃度不適合你。