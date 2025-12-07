天冷溫差大 小心腦中風 掌握FAST口訣遠離威脅

屏東醫院神經內科宋允文醫師說明腦中風的種類，提醒民眾提高警覺。（記者毛莉攝）

▲屏東醫院神經內科宋允文醫師說明腦中風的種類，提醒民眾提高警覺。（記者毛莉攝）

天氣逐漸轉涼、日夜溫差加大，正是心血管疾病好發的季節，其中「腦中風」更是急需提高警覺的急重症。神經內科醫師提醒民眾，掌握FAST口訣，遠離中風威脅。

衛福部屏東醫院神經內科宋允文醫師表示，中風不僅會在短時間內威脅生命，即使成功搶救，也可能留下偏癱、語言障礙或吞嚥困難等後遺症，對患者及家庭造成長期衝擊。因此，唯有提升警覺、落實預防，才能有效降低風險。

宋允文指出，腦中風是因腦部血液循環受阻，使腦細胞因缺氧而壞死，主要可分為缺血性與出血性兩種，其中以血管阻塞的缺血性中風最為常見。

他強調，辨識中風症狀的關鍵在於牢記「FAST」口訣：F（Face）臉部不對稱、嘴角歪斜；A（Arm）手臂無力抬不起；S（Speech）講話不清、口齒不順；T（Time）把握時間、立即送醫。

宋允文強調：「時間就是腦細胞！凡是疑似中風的狀況，都不能等待，越早就醫，越能降低後遺症。」

宋允文呼籲民眾，預防中風務必從日常生活開始著手，包括控制高血壓、高血糖、高血脂，戒菸及戒酒，維持低油、低鹽、低糖的飲食習慣，多攝取蔬果，並保持每週固定運動，以維持良好的心血管功能；同時，也應注意體重管理，避免肥胖與代謝症候群加重血管負擔及規律的生活調整，長期實行便能有效降低腦中風發生率。