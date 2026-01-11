天冷溫差大！ 雙北2天3起 外牆突剝落「下磁磚雨」

台北市內湖港華街有一處屋齡約30年的老舊公寓，外牆的磁磚疑似抵擋不住天氣溫差大、熱漲冷縮，導致牆壁上的磁磚無預警剝落。（圖／東森新聞）





未來一周一樣是日夜溫差大天氣，台北市內湖港華街有一處屋齡約30年的老舊公寓，被民眾目擊，外牆的磁磚疑似抵擋不住天氣溫差大、熱漲冷縮，導致牆壁上的磁磚無預警剝落，從6層樓高的位置掉落，嚇壞不少人。而這樣的狀況不只內湖，士林跟新店的社區大樓也都有發生，2天內就發生3起磁磚掉落事件。

磁磚從外牆剝落，高處往下墜，一波接著一波。目擊民眾：「這掉下來，這個磁磚。」

大面積集體崩落，下起磁磚雨，砸下地面的瞬間還發出巨大聲響。而掉落砸中的位置剛好就是公寓正門口，有半個人行道，連停車格內的機車也遭殃，旁邊甚至還有補習班，幸好當時沒有家長接送小孩，否則後果難以想像。磁磚四處散落，哪保不會再發生，警方也緊急拿三角錐和封鎖線，先把四周圍起來，避免有人經過被砸傷。

事隔一天重回現場，看磁磚掉落的區域，封鎖線已經撤離，不過其實往上一看，還是有不少磁磚已經脫離牆面，卡在上頭，也怕還會有掉落的風險。

無獨有偶，另一處也發生磁磚掉落，攝影記者拍下掉落的瞬間，磁磚砸中人行道欄杆，發出巨大聲響，這是位在士林天母忠誠路上的社區。

住戶：「昨天（10日）才掉的啊，昨天掉馬上就圍起來，（磁磚掉落情況）已經7、8年了，也沒辦法換。」

大大小小的碎塊散落一地，隨處可見，從外觀看，各種新舊修補痕跡，可見發生相當多次。同樣的狀況，新店也有發生磁磚散落在地上，民眾嚇壞，不斷抬頭往上查看。

目擊民眾：「就有一點危險，覺得怎麼會突然走一走的時候，會有東西從樓上砸下來。」

土木專家余烈：「最近天氣特別冷溫差大，熱脹冷縮，容易造成這些老舊的建築物的外牆磁磚脫落，會用磁磚都應該至少有30年以上了吧。」

雙北老舊房屋多，黏著材料自然老化失效，熱脹冷縮，磁磚也就容易掉落，加上施作時品質難免有落差，水泥砂漿塗佈不均空心等問題，不敵歲月下，導致外牆剝落事件頻傳。

