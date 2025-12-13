天冷火鍋店訂位全滿！ 業者：晚餐時間需提前3天訂位

天氣冷火鍋店訂位全滿，有餐廳業者說，這幾天晚餐高峰期想吃，早在三天前就訂位了。近期不少港式火鍋展店，有從第一吃的乾鍋就能大口吃肉，甚至不需要沾醬就已經很有味道，還有黃仁勳喜歡的四川火鍋，也插旗台灣，將在12/19試營運。

天氣轉冷，火鍋店訂位一位難求，有業者表示晚餐高峰期需提前三天預約。近期港式火鍋在台灣市場展店熱潮不斷，特色是第一口就能大口吃肉的乾鍋料理，不需額外沾醬即已風味十足。此外，香港多家知名火鍋品牌紛紛進駐台灣，甚至連NVIDIA執行長黃仁勳在四川必訪的馮校長老火鍋也將於12月19日在台試營運，各式特色火鍋搶攻台灣冬季暖胃商機。

隨著氣溫下降，火鍋餐廳迎來旺季，訂位情況十分熱絡。港式火鍋以「一鍋兩吃」的特色在台灣市場嶄露頭角，第一吃是乾鍋，可先品嚐麻辣雞肉，加入蛤蜊和蚵仔能讓湯頭更添鮮甜，料理方式特別之處在於不會因湯太多而找不到食材。港式火鍋業者表示，這種吃法完全不需要另外沾醬，本身已經很有味道，第二吃則是加湯後涮肉享用。

港式、四川火鍋紛紛登台展店。（圖／TVBS）

港式火鍋業者傅正一分享，他將在香港學習七年的廚藝帶回台灣。他解釋，台式火鍋通常是先吃菜再涮肉，而港式火鍋的不同之處在於第一口就能大口吃肉。傅正一提到，天氣變冷後來客數增加約五成，目前提前三天訂位一定訂得到。他強調，港式火鍋不需任何調味料，因為原本就夠鹹夠辣。台灣消費者對火鍋的喜愛不僅限於台式火鍋。另一間港式雞煲鍋「梁香好」也在近期進駐台北東區，提供七款湯底選擇，包含港式麻辣雞煲、鮮蝦雞煲、雙雞煲、廣島蠔雞煲、紅蟳雞煲（限量）、南非鮑魚花膠雞煲及龍蝦雞煲。

此外，在香港營業40年的老店「新香記火鍋」也登陸台灣。值得注意的是，黃仁勳到四川必訪的火鍋店「馮校長老火鍋」，在成都創下排隊5小時、日翻桌15輪的紀錄，也將於12月19日開始在台灣試營運。隨著天氣轉冷，火鍋旺季正式到來，不只台式鍋物持續進化，港式、川味等特色火鍋也選在此時進軍台灣市場，共同搶攻冬季暖胃商機。

