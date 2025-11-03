天冷火鍋推薦！高CP又有特色的「惹鍋」掀起吃鍋潮，成為網友激推台中在地美食

冷空氣逐漸升級，台中人最幸福的事莫過於坐在火鍋前、熱氣氤氳中大快朵頤。而在這個「美食戰場」級的城市裡，若要說出一間被網友公認為「冷天必吃」的台中平價美食，那非「惹鍋」莫屬。

這家火鍋品牌從台中起家，不到幾年便迅速展店至南部，光是中南部就擁有許多分店。憑藉「特色湯底＋自助吧吃到飽」的高CP組合，穩坐台中美食推薦榜單，也在Dcard、美食社團掀起一陣「惹鍋潮」。

特色湯底吸粉無數，香菜鍋掀起社群熱議

在火鍋市場裡，想殺出重圍得有一招。「惹鍋」的秘密武器，就是他們的特色湯底系列。其中最具代表性的「香菜鍋」，曾在網路上掀起「愛恨大戰」，香菜控一試成主顧，反香菜派也忍不住想挑戰。

除了話題度爆棚的香菜鍋外，「蒜頭蛤蜊鍋」與「胡椒豬肚鍋」更是暖胃首選。蒜頭蛤蜊鍋湯頭鮮甜、像極了家裡的媽媽湯；胡椒豬肚鍋則以溫潤辛香取勝，是許多老饕寒冬進補的必點款。

平價高CP豐富選擇！自助吧食材吃到飽

「惹鍋」能在網路討論度居高不下，最大關鍵就在於它的「超值自助吧」。每人平均消費不高，就能享用數十種蔬菜、火鍋料、麵食、飲料、甜點任取不限。野菜區的新鮮蔬菜從青江菜、高麗菜到油菜一應俱全；火鍋料則精選龍蝦角、南瓜丸、菠菜棒、北海翅等人氣品項。

甜點區更是令人驚艷，從北海道Niseko冰淇淋到芒果冰沙、Hershey’s可可歐蕾冰沙一應俱全。飲料選項則橫跨汽水、奶茶、咖啡等多種口味，還能自調「肥宅水」，讓吃火鍋的樂趣再升級。

海陸套餐登場，頂級食材暖心又暖胃

想犒賞自己或三五好友聚餐，「惹鍋」的海陸套餐系列是不少人心中的夢幻選擇。像是「大龍蝦海陸套餐」、「南極雪蟹雙人套餐」及「帝王蟹四人套餐」，皆以新鮮海味為主角，搭配頂級肉品如日本松阪豬、F1和牛，從湯底到食材都展現品牌對品質的堅持。

創新與實惠並進，台中火鍋新典範

「惹鍋」執行長張志鴻曾表示，品牌理念是「讓消費者用最實惠的價格，享受到最豐盛的一餐」。憑藉多店經營優勢與集中採購策略，「惹鍋」成功將高品質鍋物與平價消費結合，讓每位客人都能在溫暖的湯氣中，感受到真材實料與滿滿誠意。

冷天來臨，若想找一間能暖胃又暖心的火鍋店，「惹鍋」絕對是台中在地美食清單裡的必訪之選。不論你是火鍋控、平價美食搜集者，還是Dcard上想跟風打卡的吃貨，這家「高CP值又有特色」的台中美食，保證讓你一試成主顧。

