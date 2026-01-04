天冷無澡可洗！元旦狂偷6戶熱水器 基隆警以車追人逮慣竊

記者楊忠翰／基隆報導

竊賊是徒步進入社區防火巷偷走櫻花牌熱水器。（圖／翻攝畫面）

基隆市安樂區驚傳連環竊案，1日中午時分，不少民眾突然發現家中沒熱水，進一步查看後發現，戶外熱水器不翼而飛，而且清一色是櫻花牌的，由於正值寒流來襲，民眾只好先安裝便宜熱水器應急；目前六合里已有4戶受害，五福里亦有2戶遭殃，警方調閱監視器畫面追查，循線逮捕49歲的林姓慣竊，全案訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

2026年元旦，基隆市安樂區國家新城社區陸續傳出熱水器竊案，許多民眾跨完年後睡到中午，起床梳洗時沒有熱水，民眾原以為是沒電，但他們仔細一看後發現，戶外熱水器竟不見蹤影。

廣告 廣告

六合里住戶表示，目前他們里已發生4件熱水器竊案，隔壁的五福里也有2件，被偷的熱水器全是櫻花牌熱水器，而且同1條巷子只會偷1台；竊賊先開車到停車場，接著徒步進入防火巷犯案，並拿出黑色塑膠袋包住熱水器，再搬回車上後離去，每次犯案時間不到5分鐘。

另名住戶則說，六合里是傳統社區，存在多條防火巷，許多住戶為了避免一氧化碳中毒，均將熱水器裝在戶外，結果1樓住戶全成了受害者，而且天氣真的太冷了，他們立刻找來水電師傅，先安裝便宜熱水器應急。

警方調閱監視器後發現，竊賊進入防火巷後，先關掉連接瓦斯管線的分泵開關，接著使用刀子切斷塑膠軟管，再將牆上的熱水器直接偷走；專案小組以車追人，鎖定林男涉有重嫌，昨天專案小組聲請搜索票及拘票後，隨即前往林男住家逮人，全案訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

警方呼籲，金屬設備、戶外熱水器等物品具備轉售價值，民眾務必加強住家周邊安全防護措施，倘若民眾發現可疑情事，請立即撥打110報案；至於資源回收業者及收購商，切勿收購來路不明金屬製品或設備，以免觸法。

1樓住戶熱水器被偷後，急忙安裝新的1台應付寒流。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

管理員急報案！北市大樓停車場牆角藏手槍 警將查訪住戶追主人

搭火車屎在滾！女廁上大號遭誤認色狼 七旬翁被查出通緝身分

外遇長達8年！夫假上進台中讀碩士 科技女董座抓包同居小三

警將通知駕駛到案！休旅車窄巷逆向違停 下車之人竟是前立委邱毅

