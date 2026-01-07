天冷熱食夯！ 超狂海陸麵線一天賣破400碗 60年排骨湯熬六大鍋才夠賣

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

這幾天氣溫驟降，除了要穿得保暖，怎麼吃也很重要，今天帶大家品嚐位在大稻埕慈聖宮的這間60年排骨湯老店，濃郁湯頭跟燉到軟嫩的排骨，讓不少饕客都說讚，老闆娘說，天氣冷一天要燉六大鍋才夠賣，另外，位在赤峰街的超狂海陸麵線生意也是搶搶滾，一天可賣破400碗。

赤峰街人潮川流不息，但許多人都停留在這看似不起眼的，小小麵線攤。

魚酥、大腸、鮮蚵、小卷，交織出澎湃的海陸交響樂，讓饕客忍不住一口接一口。

顧客：「就是傳統的口味，加上這種海鮮的搭配，我覺得很不錯，吃完這個熱的，我覺得很舒服。」

面線町老闆 東哥：「我們這邊除了本地的客人之外，當然觀光客跑來台灣玩，看到這樣東西，尤其在天那麼冷的情況之下，有個暖呼呼的麵線，希望呈現出來，就是台灣的人情味，也是熱情的。」

老闆透露生意好的時候，一天可賣超過400碗，同樣人潮絡繹不絕的，還有位在大稻埕慈聖宮的這間60年排骨湯老店。

顧客：「天氣冷冷的，來喝了一碗熱熱的湯，就覺得很心裡舒服。」

顧客：「菜頭很甜啊，那個肉也是煮得剛剛好。」

江家排骨湯老闆娘 陳秋蓮：「不好意思賣完了喔。」





距離打烊時間還有三小時，但鍋子已經見底，許多饕客特地來朝聖，卻還是晚了一步。

江家排骨湯老闆娘 陳秋蓮：「一大塊下去煮，但是肉多吼，它的湯就比較好喝。」

老闆娘透露一天至少要熬六大鍋才夠賣，而好喝的秘訣，就是用三層排骨、切好的蘿蔔、還有香菇，在鍋中熬煮一小時，在寒風中喝上一碗，暖心又暖胃！

