天冷牙齒酸痛別輕忽！52歲男竟爆心血管疾病 醫揭關鍵：一動就痛

台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師、顯微根管治療張添皓醫師提醒，若牙齒酸痛症狀反覆出現，連續使用敏感性牙膏都沒有改善，背後原因恐怕不單純是牙齒問題，而是心血管疾病的警訊。

醫師指出，寒流期間若出現左側下排後牙牙痛、下巴痛或肩頸酸痛，可能是心血管疾病。 （示意圖／Pexels）

張添皓醫師分享臨床案例，一名五十二歲男性上班族入冬後左側下排後牙齒開始酸痛，刷牙、喝冷水或吸到冷空氣就會感到不適。該名患者自行判斷為牙齒敏感，前後更換多款敏感性牙膏，症狀卻始終沒有改善。更特別的是，走路快一點、爬樓梯或工作壓力大時，牙痛會連同下巴與肩頸一起出現。

經過顯微根管治療門診檢查後，張添皓醫師發現患者牙齒本身並沒有明顯蛀牙或牙裂。進一步評估後建議轉診心血管相關專科檢查，最後發現患者有心肌缺血的症狀。

張添皓醫師指出，寒流期間若出現左側下排後牙牙痛、下巴痛或肩頸酸痛，尤其是在活動或情緒緊張時症狀加重，就不能只當成牙齒問題看待。這類疼痛有可能是心臟缺血的表現之一，特別是中壯年族群更需要提高警覺，及早檢查才能避免延誤病情。

寒冷天氣讓許多人偏好火鍋、進補料理，但牙齒在冬天其實承受不小壓力。過硬或過熱的食物可能讓原本已有裂痕或治療過的牙齒更容易受損。 （示意圖／Pixabay）

至於如何分辨真正的牙齒敏感，張添皓醫師說明，真正的牙齒敏感通常在冷熱刺激結束後就會緩解，並且使用敏感性牙膏一段時間後症狀應該逐漸改善。如果牙齒怎麼刷都還是酸痛，或疼痛位置不固定、伴隨下巴或肩頸不適，就不應再自行判斷，要儘早就醫檢查。

張添皓醫師也提醒，寒冷天氣讓許多人偏好火鍋、進補料理，但牙齒在冬天其實承受不小壓力。過硬或過熱的食物可能讓原本已有裂痕或治療過的牙齒更容易受損，冷熱食物頻繁交替也會刺激牙齒神經，增加牙痛與牙髓發炎的風險。有些看似平常的食物，例如雞軟骨、排骨酥、米血糕或帶殼海鮮，都可能在不經意間傷到牙齒或牙齦，一定要特別留意。

