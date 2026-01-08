天冷狂嗑薑母鴨燒酒雞 有地雷！醫曝「這一味」讓血壓秒失控 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

強烈冷氣團來襲，想嗑薑母鴨、燒酒雞等暖身料理補身的民眾，小心美食背後暗藏地雷，耕莘醫院中醫科主任黃書澐提醒，冬令進補常使用湯品，湯品中的鹽分含量相較於平常炒菜較難察覺，一碗接一碗，一不小心就造成鈉攝取過量，若搭配沾醬和重口味熱炒更是嚴重，光「這一味」恐讓血壓瞬間飆高。

近期氣溫驟降，不少民眾趁著天冷，開始大啖薑母鴨、燒酒雞等冬令進補料理，認為既可暖身又可進補，不過，看在醫師眼中，滋補的美食，若吃錯方式，反而可能讓血壓失控。

黃書澐指出，過量的納導致體液滯留，容易使血壓上升。若本身有高血壓、心血管疾病，或腎臟功能較差的族群，更應提高警覺。

尤其，黃書澐提醒，寒冷天氣本就容易使血管收縮，若再加上高鹽飲食，血壓波動風險將大幅增加。建議民眾進補時應以「清淡為原則」，減少額外加鹽，可利用蔥蒜或陳皮等溫和食材的香氣提味，避免重口味烹調，才能真正吃得暖、也吃得安心。

黃書澐強調，冬令進補並非人人適合，民眾若有慢性疾病，應依照自身體質調整飲食內容，必要時可諮詢專業醫師，避免補過頭，反而傷身。

另外，不少民眾使用可重複充電的電子暖手寶取暖，一樣有潛藏風險。天主教耕莘醫院整形外科醫師李嘉駿觀察，近日臨床上陸續出現多起民眾將電子暖手寶長時間貼身使用，甚至貼著入睡，導致起床後才發現皮膚燙傷的案例。

李嘉駿表示，電子暖手寶屬於持續性低溫熱源，表面溫度雖不高，但若長時間固定接觸同一部位，特別是在睡眠狀態下無法即時察覺不適，仍可能造成所謂的「低溫燙傷」。此類燙傷初期症狀常僅為皮膚泛紅、溫熱，疼痛感不明顯，容易被忽略，實際上卻可能已傷及皮下組織，嚴重時恐出現水泡、潰瘍，甚至引發感染。若皮膚出現持續紅腫、刺痛、水泡或破皮等異常情形，應立即停止使用並儘速就醫，由專業醫師評估處置，以免延誤治療時機。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

