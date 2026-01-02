天冷狂幫寶寶加衣恐害命！醫示警揭原因 很多人真的包太多了

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

氣溫驟降，許多新手爸媽擔心寶寶著涼、是否保暖足夠，卻也憂心過度保暖恐增加嬰兒猝死症（Sudden Infant Death Syndrome, SIDS）風險。

什麼是嬰兒猝死症？ 1歲內風險最高

臺北市立聯合醫院婦幼專科功能提升專案辦公室副主任、兒童醫學部兒童保健科科主任黃啟南指出，嬰兒猝死症是指一歲以下原本健康的嬰兒，在睡眠中突然且無預警死亡，即使經完整檢查仍無法找出確切死因。SIDS好發於出生後一至六個月，其中以二至四個月風險最高。依據美國小兒科醫學會（AAP）2022年最新安全睡眠指引，冬季是嬰兒猝死的高風險時期，統計顯示美國每年約有3,500名嬰兒死於睡眠相關原因，已成為嬰兒死亡的重要因素之一。

廣告 廣告

冬天為何是嬰兒猝死高風險季節？

黃啟南分析，常見原因包括家長擔心受涼而過度包裹，導致嬰兒體溫過高，寒冷時與嬰兒同床睡眠，增加窒息危險，以及床上放置過多棉被、枕頭、玩偶等鬆軟物品，或因門窗緊閉造成室內空氣不流通。家長出於好意的照顧方式，若方式不當反而可能增加危險。

安全睡眠5大守則 保暖方式、同床睡眠要小心

婦幼院區小兒科也特別呼籲家長牢記「安全睡眠五大守則」：

1、嬰兒每一次睡眠都應採仰睡姿勢，側睡或趴睡皆會顯著增加猝死風險

2、使用堅實、平坦且合格的嬰兒床與床墊，床上不放置枕頭、厚被或布偶

3、建議「同房不同床」，讓嬰兒睡在父母房間內的獨立嬰兒床，至少維持六個月，最好到滿一歲，可降低約五成風險

4、避免過度保暖，穿著原則為「比大人多一件」，並透過觸摸後頸或背部確認溫暖但不流汗

5、可使用嬰兒穿戴式睡袋取代厚被，但避免使用加重睡袋或加重包巾

此外，在門診中，有家長經常詢問寶寶是否會冷到醒來或哭鬧，黃啟南表示，這反而是安全的警訊，因為過熱比受涼更危險。他提醒，使用電暖器時，應選擇具溫控與定時功能的設備，避免直吹嬰兒並維持空氣流通；至於同床睡眠，則是「不建議」，尤其在父母疲勞、服用藥物或有抽菸習慣時，風險更高。

降低SIDS風險 生活中還能做到這些事

黃啟南建議，家中應全面禁菸，包括孕期及產後都要避免菸品、酒精、大麻及非法藥物，二手菸與三手菸（殘留於衣物、家具的煙霧）皆會提高SIDS風險。此外，鼓勵母乳哺育，即使部分哺餵也有保護效果；午睡與夜間睡前可考慮提供奶嘴；依時完成疫苗接種；並避免使用任何宣稱可預防SIDS的商業產品，因為「目前沒有任何產品被證實可降低SIDS風險」，使用這類產品可能造成虛假的安全感。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·寶寶一定要抱著才肯睡？專家教你幫助寶寶戒掉「抱睡」、「直立睡」的溫和策略

·以為有益卻反害寶寶！醫列「不該往嬰兒身上塗的6種東西」 薄荷脹氣膏中了