天冷狂打噴嚏？感冒並非吃維他命C就好 醫師：這三大習慣最關鍵
每年只要氣溫開始往下掉，醫院與診所的呼吸道患者總會明顯增加。許多人到了秋冬，就像被設定好的定時感冒，喉嚨卡卡、鼻水直流、一天打十幾個噴嚏。街上、辦公室裡，一半的人戴著口罩，當有人發現快要感冒了會自行服用維他命C 或是蜂蜜、薑茶及保健飲品，希望能靠快速補充，提升免疫力，真的可行嗎。
中華民國免疫學會理事長 葉國偉表示當我們覺得快感冒的時候呢，就會想要多吃什麼，或是補充什麼營養品來增加抵抗力，那綜合許多研究顯示呢，要預防感冒呢，吃維他命C證明是沒有幫助的。而對於感冒初期，每天吃高劑量的維他命C呢，是否有助於縮短感冒病程呢， 那至於補充鋅，宣稱能夠縮短感冒的病程或是吃維他命D來預防感冒，那在實證的研究中呢，證據等級都不高 。
東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師 姜惠珊指出當然維他命C有它在我們身體修復，或是預防一些疾病的一些角色，但是可能我們不能完全依賴維他命C，那除了維他命C之外，我們可能還是會建議，其他營養素的一些均衡的補充。
高雄秀傳醫院一般外科主治醫師蘇峻民表示，維生素C主要的功用 它可以是我們纖維蛋白的一個成份，那纖維蛋白的話，在我們傷口癒合的過程中，扮演著一個重要的一個角色。另外維生素C的一個吸收可以促進我們鐵的吸收，也對於我們貧血都有治療是有用的。
感冒往往是病毒造成，要預防感冒？基本衛生習慣是預防所有呼吸道疾病，最重要的方法。
陽明交大醫院小兒科主治醫師 林自華指出很多人會忘記我們的水份也是很重要的，有良好的水份可以讓我們的腸胃道吸收，我們的免疫力增強，還有我們的神經活化，那不管是哪一個地方的系統，都能夠好好的來屏障我們的身體。
台南市立醫院家庭醫學科醫師吳坤陵表示有關於感冒這個話題。其實這種季節交替的時間，本來就是感冒最常發生的一個狀況。
大部分人每天可能接觸到上百種病毒，但真正會引發感染的只是其中少數。感冒的本質，是病毒成功突破黏膜防線的結果。 感冒最常見的病毒類型像是鼻病毒，冠狀病毒，腺病毒、流感病毒等，會不會感染，不是取決於你接觸到多少病毒，而是接觸量，病毒傳播模(方)式，接觸方式、接觸方式像是揉眼、摸鼻是最常見途徑，再來就是接觸時間，以及免疫系統當下狀態，這也是為什麼同一個環境，有人會感冒，有人完全沒事。
成大醫院感染科主治醫師 蔡進相進一步指出感冒是上呼吸道感染的統稱，像這個鼻病毒、腺病毒、呼吸道融合病毒，有超過200種不同的病毒會導致感冒。因為病毒的種類太多，而且這些感冒病毒引起的重症或死亡的比例，其實並沒有像流感或是COVID-19那麼高。
陽明交大醫院小兒科主治醫師 林自華表示均衡飲食，包括我們蔬菜、維他命，肉類、澱粉、蛋白質都是非常重要的。這些都能夠維持我們的細胞代謝正常，我們的免疫細胞才能夠良好的運作。
睡眠時間少於6小時的人與睡眠超過7小時的人來比較呢，得到感冒的機率呢高出了4.2倍。中華民國免疫學會理事長 葉國偉指出當然除了多睡，也要有好的睡眠品質。規律的運動也有共識，能夠證實促進我們的免疫功能，有效降低得到傳染性疾病的風險。
長期壓力抑制免疫細胞的數量和功能，因此面對壓力必須做好適度放鬆，若出現輕微感冒時，就補充營養品，不一定有幫助，唯有平時養成良好生活及睡眠習慣，再適度運動 重視均衡營養，自然就可降低感冒機率。
