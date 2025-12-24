天冷狂打噴嚏、異位性皮膚炎復發？中醫師推薦「三九貼」調理體質

一年中最冷的時節，穴位敷貼溫陽藥材，能改善打噴嚏或皮膚搔癢等症狀。（Gemini生成示意圖）

冬天一到，特別是近期早晚溫差大，不少人開始狂打噴嚏，氣喘也容易復發，或手腳冰冷、胃口變差、異位性皮膚炎發作。萬芳醫院中醫科醫師指出，這些現象其實跟身體的「陽氣不足、氣血虛寒」有關，而在一年中最冷的時節，也是人體對外界環境最敏感的時候，這時可以嘗試穴位敷貼療法「三九貼」。

什麼是「三九貼」？

中醫裡的「三九貼」，是一種非侵入性的穴位敷貼療法，透過把溫陽藥材貼在背部特定穴位，如定喘、風門、肺俞、腎俞等，刺激經絡氣血，幫助改善虛寒、增強體質。治療時，藥材敷貼約1到2小時，部分人會感到皮膚微熱或輕微發癢，屬於正常反應。

「三九貼」適合什麼族群？

1.手腳容易冰冷、怕冷者

2.過敏體質，例如氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎

3.容易反覆上呼吸道感染的人

4.腸胃虛寒、經常腹瀉、胃口不佳

5.女性生理期容易疼痛或經期不適者

不適合「三九貼」的族群？

1.孕婦

2.年齡在3歲以下的嬰幼兒

3.嚴重心肺功能不足

4.皮膚容易起水泡的人

5.急性發燒或感染者

萬芳醫院中醫科表示，今年三九貼門診從即日起到2026年1月31日開放治療，建議每7到10天敷貼一次，連續3到4次以上效果最佳；依個人體質，可延長至4到6次。門診由醫師黃中瑀、林文勝、林佳瑜親自坐診，治療需自費，並需先掛號中醫科門診。



