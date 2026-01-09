天冷狂流鼻水？大陸流行「鼻病毒」高傳染力還無特效藥

中國大陸傳出許多民眾感染「鼻病毒」，類似感冒的症狀使人痛苦不堪。（示意圖／翻攝自pexels）





近日天氣寒冷，中國大陸傳出許多民眾出現鼻塞、流鼻水等症狀，疑似感冒，但檢測後發現並非一般流感或非呼吸道合胞病毒（台灣說法為，呼吸道融合病毒（RSV）），而是所謂的「鼻病毒」，這種病毒相當狡猾，會靠飛沫傳染給周遭的人，並且可在常溫下存活幾小時，有高接觸傳染的可能。

根據《央視新聞》報導，中國疾病預防控制中心1月7日發布提醒指出，近期門急診的類流感病例中，「鼻病毒」檢測陽性率明顯上升，在部分南方省份甚至已超越呼吸道融合病毒，僅次於流感病毒，顯示鼻病毒已成為當前引發呼吸道症狀的重要病原之一。

鼻病毒是什麼？

鼻病毒又稱人類鼻病毒，屬於單股RNA病毒，是造成普通感冒的主要病原之一，在成人與兒童族群中都非常常見，尤其在兒童急性上呼吸道感染中占比高達3至5成。鼻病毒的傳染力強，透過飛沫傳播、接觸傳染方式擴散，感染者咳嗽、打噴嚏時，病毒隨飛沫進入空氣中，傳染給周圍的人；且鼻病毒在室溫下可存活數小時，門把、餐具、玩具、毛巾等物品都可能成為病毒載體，若手部接觸後再碰觸口鼻或眼睛，就可能感染。

鼻病毒和流感怎麼分？

冬季常見的呼吸道病毒感染，多會出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等症狀，但不同病毒仍有差異。醫師說明，鼻病毒以「上呼吸道症狀」最為明顯，包括鼻塞、流清水鼻涕、頻繁打噴嚏，全身不適感通常較輕，流感則多為全身症狀明顯，像是高燒、全身痠痛、極度疲倦，症狀相對嚴重。

多數健康成人感染鼻病毒後，約7至10天可自行痊癒，但嬰幼兒、長者與免疫力較差者，可能引發下呼吸道感染，或誘發氣喘、慢性肺病惡化，須特別留意。若出現發燒超過3天、精神不振、呼吸急促、胸悶，或嬰幼兒出現脫水情況，應儘速就醫。

預防關鍵在「生活習慣」

目前鼻病毒尚無專屬疫苗或特效藥，醫師建議以日常防護為主，包括勤洗手、保持室內通風、避免與感冒者密切接觸、不共用毛巾與餐具，家中高頻接觸表面如門把、桌面，可使用75%酒精或含氯消毒水每日擦拭1到2次。此外，也要維持規律作息、不熬夜、多攝取蔬果，並養成每週至少3次快走或慢跑等溫和運動，提升身體免疫力。

