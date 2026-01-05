天冷狂跑廁所不是你的錯！醫揭「冷誘導性利尿」真相

氣溫驟降，泌尿科門診頻尿、夜尿患者明顯增加，甚至有攝護腺肥大患者出現尿不出來的狀況。泌尿科呂謹亨醫師特別整理天氣冷對健康的10項影響與注意事項。

呂謹亨指出第一項影響為血壓上升、心血管風險增加。低溫會使血管收縮、血壓上升，增加心肌梗塞與中風風險。心血管疾病患者應避免清晨外出，天冷時規律量血壓，注意頭暈、胸悶等警訊。

第二項影響為頻尿、夜尿增加。呂謹亨說明，寒冷刺激會引發「冷誘導性利尿」現象。他解釋，寒冷時身體為了保溫，末梢血管收縮、減少散熱流汗、分泌抗利尿激素等內分泌激素，會把血液集中到重要器官，結果讓腎臟「以為血容量過多」進而排尿。民眾不需刻意少喝水，但晚上應避免大量含咖啡因飲品，保持腹部與下半身保暖。

第三項影響為尿急、膀胱過度活躍症狀加重。呂謹亨表示，冷刺激會活化冷受體，誘發膀胱反射性收縮。建議穿著保暖褲、護腰，避免久坐在冰冷座椅。

呂謹亨指出，天冷易憋尿、喝水少，尿液滯留會增加泌尿道感染風險。（圖／Photo AC）

第四項影響為泌尿道感染風險上升。呂謹亨指出，天冷易憋尿、喝水少，尿液滯留會增加感染風險。出現解尿疼痛、灼熱應就醫，攝護腺肥大患者若反覆泌尿道感染需進一步治療。

第五項影響為關節僵硬、疼痛加劇。呂謹亨說明，低溫會降低關節滑液流動，建議起床先暖身再活動，關節處注意保暖；第六項影響為呼吸道症狀惡化，冷空氣刺激氣道會引發氣喘或咳嗽，外出應戴口罩，規律使用醫師處方藥物；第七項影響為免疫力暫時下降。他提醒，寒冷與日照減少可能影響免疫細胞活性，民眾應規律作息、充足睡眠、均衡飲食。

呂謹亨指出，低溫與低濕度會使皮膚水分流失，洗澡水不宜過熱，洗後立即擦保濕乳液。（圖／Photo AC）

第八項影響為皮膚乾燥、搔癢、龜裂。呂謹亨指出，低溫與低濕度會使皮膚水分流失，洗澡水不宜過熱，洗後立即擦保濕乳液；第九項影響為情緒低落、季節性憂鬱。呂謹亨醫師說明，日照減少會影響血清素與褪黑激素分泌，建議白天多曬太陽、維持社交與規律活動。

第十項影響為跌倒與意外傷害風險增加。呂謹亨強調，低溫造成肌肉僵硬、反應變慢，地面濕滑增加跌倒風險，長者起身動作應放慢、穿防滑鞋、夜間起床開燈。他總結，天氣冷會影響心臟、血壓、泌尿、關節、免疫與情緒，「保暖、喝水、不憋尿、慢慢動」是冬天最重要的健康守則。

