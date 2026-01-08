天冷狂進補！「1隱藏地雷」恐讓血壓飆高

▲醫師提醒，進補常會使用湯品，但相較之下，難察覺鹽分含量，一碗接一碗、加上沾醬等，就容易導致鈉攝取過多。。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 近期冷氣團來襲，氣溫驟降，不少民眾趁著天冷大啖薑母鴨、燒酒雞等冬令進補料理，暖身又暖心，但醫師提醒，看似滋補的美食，若吃錯方式，反而可能讓血壓失控。中醫師提到，進補常會使用湯品，但較難察覺鹽分含量，一碗接一碗、加上沾醬等，就容易導致鈉攝取過多。

耕莘醫院中醫科主任黃書澐提到，薑母鴨、燒酒雞濃郁的湯頭搭配米酒，讓人一口接一口，但天氣冷常想要來點重口味，不少民眾常會忍不住在湯中多加幾匙鹽巴，或是搭配豆腐乳、醬油等沾醬，卻沒想到，這個不起眼的動作，正是血壓飆高的關鍵。

黃書澐說，冬令進補常使用湯品，湯品中的鹽分含量相較於平常炒菜較難察覺，一碗接一碗，一不小心就造成鈉攝取過量，若搭配沾醬和重口味熱炒更是嚴重。過量的納導致體液滯留，容易使血壓上升。若本身有高血壓、心血管疾病，或腎臟功能較差的族群，更應提高警覺。

天冷進補「清淡」為原則 中醫：非人人都適合

黃書澐提醒，寒冷天氣本就容易使血管收縮，若再加上高鹽飲食，血壓波動風險將大幅增加。建議民眾進補時應以「清淡為原則」，減少額外加鹽，可利用蔥蒜或陳皮等溫和食材的香氣提味，避免重口味烹調，才能真正吃得暖、也吃得安心。

黃書澐呼籲，冬令進補並非人人適合，民眾若有慢性疾病，應依照自身體質調整飲食內容，必要時可諮詢專業醫師，避免補過頭，反而傷身。

