天冷猝死飆！「無痛心梗」沒感覺？醫示警：快看手腕3徵兆、2招自救保命

許多民眾對外貌要求完美，當眼皮出現淡黃色的小斑塊時，第一反應往往是求助醫美雷射。然而，振興醫院心臟內科專家示警，這些看似影響美觀的「黃色瘤」（Xanthelasma），其實是身體脂質代謝異常的「求救訊號」。如果只處理表皮而不控制內在血脂，不僅極易復發，更可能忽略了潛藏在血管裡的致命危機。 醫美治標不治本 關鍵在「血脂」 黃色瘤通常出現在單側或雙側眼皮，呈現柔軟、微凸的黃色斑塊。其成因是血液中的膽固醇（特別是低密度脂蛋白 LDL）過高，滲透至皮膚真皮層所形成的脂肪堆積。醫師指出，若僅透過二氧化碳雷射或手術切除，而不調整血脂，復發率極高。這就像是牆壁漏水導致油漆剝落，如果不修好水管，只重新粉刷，問題很快會再次出現。 先內科檢查 後醫美修飾 針對出現黃色瘤的人，專業的治療流程應為： ．首要步驟： 進行全套心血管檢查，包含血脂（總膽固醇、LDL、HDL）、血糖、血壓，並評估動脈硬化風險。．核心治療： 透過醫師評估，服用降血脂藥物並配合飲食控管（減少飽和脂肪、增加膳食纖維）。．外觀美化： 待血脂數值穩定後，再諮詢皮膚科或醫美醫師進行局部處理，以達到最佳且長久的美容效果。 「真正的面相，是藏在血管

常春月刊 ・ 16 小時前