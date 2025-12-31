天冷猝死高峰非寒流當天！醫示警：最致命在3至6天後

許多人認為天冷猝死發生在寒流當天，但醫學觀察顯示，寒冷對身體的傷害並非單一時間點的衝擊，而是一個持續發酵的過程，危險期可延續至寒流後2至6天，甚至長達144小時。

當遇到低溫時，身體為維持核心體溫，周邊血管會立刻收縮，導致血壓瞬間飆高，對心臟造成第一重負擔。（示意圖／Pixabay）

重症醫師黃軒在臉書發文指出，這種「延遲效應」源自身體對寒冷的連續性生理反應。當遇到低溫時，身體為維持核心體溫，周邊血管會立刻收縮，導致血壓瞬間飆高，對心臟造成第一重負擔。接著在2至4天內，身體分泌壓力荷爾蒙應對寒冷壓力，加上低溫下飲水量減少，血液黏稠度增加，凝血功能被活化，更容易形成血栓。

黃軒進一步表示，最致命的階段出現在3至6天後。持續的高血壓和壓力反應導致血管內壁發炎，原本血管中的動脈粥樣硬化斑塊在發炎和高壓雙重夾擊下變得脆弱。一旦斑塊破裂，身體啟動凝血機制修補時，反而迅速形成大血塊，徹底堵塞血管，引發嚴重的ST段上升型心肌梗塞。

黃軒特別提醒，最危險的心理陷阱是「已經習慣冷」的錯覺。寒流剛來時民眾警覺性高，但過了兩三天氣溫稍微回升，例如從8度回到13度，或身體似乎適應冷感後，就開始鬆懈保暖措施，少穿一件外套、洗澡水溫沒注意、或忘記吃血壓藥。此時身體內部正處於血液最黏稠、斑塊最脆弱的爆炸臨界點，這種鬆懈往往是致命關鍵。

寒流警報解除後的整整一週內，都要維持高規格保暖，不要看到太陽露臉就急著脫衣。（示意圖／Pixabay）

黃軒強調，因應這種延遲性危險，保暖措施不能只做頭兩天。寒流警報解除後的整整一週內，都要維持高規格保暖，不要看到太陽露臉就急著脫衣。頭頸部和手腳末梢是散熱最快的部位，也是引發血管收縮的開關，需特別保護。

黃軒提醒，早晨是最危險時段。經過一夜睡眠，血液本來就較黏稠，加上起床時交感神經興奮、接觸冷空氣，血壓會瞬間飆升。起床動作要放慢，在被窩裡暖身後再起來，並在床邊備好外套。同時要多喝溫水稀釋黏稠血液。

黃軒也建議，高風險族群包括三高患者和長者，在這段期間要更頻繁監測血壓，一旦發現數值異常波動，要立刻就醫，不要等到出現胸悶症狀才就醫。黃軒表示，對抗寒冷是一場持久戰，絕不能在低溫對身體的傷害還在埋伏時，就提早解除防護。

