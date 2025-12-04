天冷用社區三溫暖！79歲翁命喪烤箱 全身50％灼傷

專家提醒，進入三溫暖前一定要補充足夠水分。（圖／東森新聞）





昨（3日）晚間天氣冷，在新北市林口，有一名79歲老翁使用社區三溫暖，卻遲遲沒有回家。妻子請櫃檯人員查看，竟發現他倒在烤箱裡，全身有50％燒燙傷，送醫搶救仍不治。檢方相驗後初步認定，老翁為心因性休克死亡。法醫高大成提醒，使用三溫暖、泡湯或洗熱水澡前，一定要補充水分。

晚間8時多，救護車鳴笛趕到位於林口的社區，因為有住戶天冷想暖身，到三溫暖設施時發生狀況。根據了解，79歲住戶當天是一個人前往社區健身房內三溫暖，被發現時已無呼吸心跳，送醫不治。

3日傍晚5點左右，老翁妻子還看見他待在家裡，隨後他前往三溫暖，卻遲遲未返家。妻子察覺不對，致電社區櫃台，7點20分由櫃台人員前往查看，發現老翁倒在烤箱內，已無生命跡象。救護人員半小時後到場，急救仍無反應，且老翁身上有大面積燒燙傷。

社區住戶：「我們有四棟，這一棟是最新的，幾乎每一棟都有泡湯設施，可是大家覺得這一棟的水最好、最乾淨。其實這種事知名溫泉飯店也發生過，真的很遺憾。」

法醫高大成：「昏迷後跌倒，加上休克狀態，根本不會覺得痛，因此可能發生燒灼傷。」

他提醒，天冷泡湯或進入三溫暖前，一定要補充足夠水分。

法醫高大成：「一旦水分蒸發，血流會變慢，血液變濃稠。如果超過60歲，血管有阻塞卻不知道，就很危險。所以我建議要洗熱水澡或用三溫暖，一定要先喝水，1000c.c不行，至少500c.c要補。」

檢方4日下午相驗後初步認定，老翁因心因性休克死亡，可能與心血管病變有關，命喪自家社區三溫暖。

