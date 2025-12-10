天冷用電要小心！台電教「高功率電器」使用2技巧 插錯恐釀火警

台電呼籲使用高功率家電時，應避免使用延長線。（翻攝自photo-ac）

隨著天氣逐漸轉涼，許多人開始使用電磁爐等家電為自己煮一鍋熱呼呼的湯，或使用電暖器取暖。但台電在臉書粉絲專頁「台電電力粉絲團」發文提醒，使用這類高功率家電時，也別忘了注意用電安全，以免引發過載、跳電、甚至火災。

哪些是高功率家電？

台電指出，像電鍋、電磁爐、電熱水瓶、烤箱、氣炸鍋、電暖器、吹風機、微波爐、快煮壺、熨斗等常見家電，都屬於「高功率」電器。這些家電上通常會標示消耗功率 (W)，例如：電磁爐滿火力可能高達約1400W、電鍋約700W、吹風機約1400W。當多台高功率電器同時啟動、插在同一條延長線或同一插座時，就容易讓用電量超出負荷。

用電超負荷會怎樣？ 應該怎麼做？

若負荷過高，不只可能導致跳電，更可能使電線過熱，甚至引起火災。台電也建議，應避免將高功率電器插在延長線或共同插座上，最好安排獨立供電(有專用迴路的插座) ，尤其是廚房最好在改裝或裝潢時就預留專用插座。

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

停車後聽見怪聲！騎士抬頭見「天降巨石」 差幾秒就被壓扁

藍白再擋國防特別預算！ 賴清德喊話：不能迴避台灣區域和平責任

中國外送員「5年存下近500萬」 驚人作息曝光