天冷病發？基隆6旬男車內昏迷叫不醒 警消趕抵驚見OHCA急送醫

社會中心／基隆報導

民眾發現一名男子在車內昏迷，連忙報警。（圖／翻攝畫面）

基隆市消防局今（6）日上午接獲通報，指位於愛一路一輛停放的自小客車內，有一名男子疑似身體不適陷入昏迷，民眾拍打車窗無回應，急需協助破窗救人。警消人員趕抵現場後，發現該名年約60歲的男子已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，經現場施予急救措施後，火速送往基隆醫院搶救，詳細病發原因是否與近期低溫有關，仍待進一步釐清。

這起事件發生於今日上午8時27分，基隆市消防局接獲警方轉報，指出愛一路50號前有民眾受困車內。報案內容指稱，車內駕駛疑似失去意識，且車門緊鎖，請求消防隊攜帶破壞器材前往協助破窗。消防局隨即派遣仁愛分隊出動51及91車組趕赴現場救援。

救護人員發現男子已無生命跡象，緊急施予CPR並送醫搶救。（圖／翻攝畫面）

消防人員抵達現場後檢視車輛狀況，發現車門並未鎖死，無需使用破壞器材即可開啟，救援人員也立即將受困男子移出車外，經初步檢視，該名患者為男性、年約60歲，但已無呼吸心跳。救護人員當機立斷，於現場實施CPR等急救處置後，隨即將患者送往衛生福利部基隆醫院進行緊急救治。

針對這起突發意外，初步研判有可能與近期氣溫驟降、天氣寒冷誘發心血管疾病有關；至於確切原因仍需由醫師診斷判定。

