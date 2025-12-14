天冷瘋泡湯！「湯圍溝」湧人潮 遊客頂寒風泡腳暖身

全台降溫有感，一早除了品嘗暖胃美食，也有許多人衝到宜蘭礁溪泡湯暖腳。（圖／東森新聞）





天氣冷颼颼，全台降溫有感，一早除了品嘗暖胃美食，也有許多人衝到宜蘭礁溪泡湯暖腳！也有順道品嚐當地美食附近的三星蔥特色美食，像是蔥油餅、蔥燒餅，而礁溪必吃的美食還有經典的八寶冬粉，一大早就有不少民眾報到，一碗熱湯下肚，全身都暖呼呼。

受到大陸冷氣團影響，天氣冷颼颼不少人，也選擇趁著假日出遊來到位在宜蘭礁溪的湯圍溝溫泉公園，雙腳泡入暖呼呼的溫泉水，瞬間從腳底暖到心裡。

泡溫泉民眾：「在宜蘭礁溪這邊，從各地過來泡澡的泡腳的，都很棒有點涼，就想說這種天氣來泡溫泉，會比較舒服一點。」

除了泡湯之外，來到宜蘭必不可少的當然就是要大嗑三星蔥料理，三星蔥派上煎台，雪白麵糰捲進，足足100克的翠綠三星蔥，下油鍋煎的吱吱作響，金黃酥脆一口咬下，多層次口感時在好過癮。

三星蔥派顧客：「吃起來脆脆的，蔥香味也滿足夠。」

老闆透露蔥白蔥綠的比例影響蔥派的香氣和口感，怎麼搭配很講究，天冷想吃熱呼呼的美食，在礁溪飄香30多年料多澎派的八寶冬粉，一大早就有饕客慕名而來，大骨熬煮的鮮美高湯，加入新鮮蝦仁以及大塊肉羹，滿滿配料在晶瑩剔透的冬粉上鋪得滿滿滿。

顧客：「冷冷的來吃這個，因為之前夏天來，吃完就滿身大汗，我們等一下準備要去泡溫泉。」

吃飽喝足暖胃又暖心，不少民眾會直奔太平山國家公園打卡，但一早下探四度低溫，一片霧茫茫，想追雪的民眾先別急，因為目前山上沒有結冰也沒有下雪，除此之外太平山內宜專一線在12／11－14正進行邊坡防護工程，部分園區將會進行休園，只開放鳩之澤溫泉，預計前往遊玩的民眾務必留意官網資訊和即時路況，避免撲空。

