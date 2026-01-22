天冷磁磚易剝落！工務局發警告：大樓外牆未維護最高可罰30萬

天氣漸冷，工務局籲請民眾慎防外牆冷爆。(工務局提供)

記者翁順利／台南報導

台南地區最近頻傳低溫特報，鑒於去年寒冬期間台南市區曾傳出大廈外牆磁磚剝落的公安事故，工務局二十二日特地提醒民眾應自主檢查建築物外牆磁磚、飾材及附掛物(招牌、鐵皮、冷氣室外機支架等)是否因溫度劇烈變化，引起冷縮現象而有掉落之虞；若未依規定維護建築物構造及設備安全，依法可處三十萬元以下罰鍰。

工務局指出，建築物所有權人及公寓大廈管理組織，平時應確實自主檢查大樓外牆磁磚、飾材及附掛物，如有凸起、鬆動或剝落情形，應及時圍設警示標示或防護措施，提醒路過行人或車輛注意安全，並應儘速修復，避免發生磁磚、附掛物掉落情事，影響人車安全。

工務局強調，建築物所有權人、使用人，應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，未依規定維護建築物合法使用與其構造及設備安全，依建築法規定，可處建築物所有權人六萬元以上，三十萬元以下罰鍰。所以建築物所有權人、公寓大廈管理組織，除平日應做好建築物安全維護外，也應定期自主巡查或委託專業廠商檢視外牆安全，若疑似脫落情形儘速改善，以防範災害發生。