天冷私密處反而更癢？醫揭「4大原因」常被忽略 連衛生棉也可能是兇手

雖然已是涼爽的11月，但外陰部搔癢的問題卻沒有隨著氣溫降低而消失，反而可能因為衣物厚重或環境乾燥而變得更困擾。有時候一點點搔癢就讓人坐立難安，甚至不好意思啟齒。對此，婦產科嚴絢上主治醫師解析外陰部搔癢的常見原因，以及什麼情況下應該立刻就醫。

什麼時候該看醫師？

如果搔癢已影響日常生活，或外陰出現紅斑、疹子、突起，請務必儘速就醫。

常見的外陰搔癢原因？

1、褲子不透氣：天氣悶熱，加上緊身衣物，汗水積在私密處，容易引發搔癢。

2、過度清潔：清潔過度會讓肌膚乾燥，反而造成刺激與癢感。

3、過敏反應：部分女性對消毒液、衛生棉或護墊材質敏感，導致外陰不適。

4、感染或疾病：

．黴菌感染：紅斑、脫皮，甚至有豆腐渣樣分泌物。

．細菌性毛囊炎：小膿疹或紅腫。

．病毒感染：小水泡、疼痛。

．陰道滴蟲、性病等，也可能以搔癢為初期症狀。

搔癢不適這樣改善 有異狀快就醫

嚴絢上建議，輕微搔癢時，可以先嘗試改穿透氣裙裝或寬鬆衣物；檢視自己的清潔習慣，避免過度清洗。留意生理用品是否換了新品牌，必要時更換看看。若調整後仍無改善，或伴隨分泌物異常、紅腫、破皮，就別再拖延，一定要尋求專業檢查。

私密處的搔癢不是小事，背後原因可能單純，也可能是疾病警訊。別覺得害羞，及早就醫才能安心。妳的健康，值得被好好守護。

