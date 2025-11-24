天冷穿衣術大解密！單穿厚外套易失溫 「三層穿搭法」靠空氣層最保暖





【NOW健康 辰蘊如／台中報導】天氣開始變冷，開始要拿出衣櫃裡厚重的羽絨外套，但為什麼有些人穿得像米其林輪胎了，卻還是喊冷？其實保暖的秘密不在於衣服有多厚，而在於「怎麼穿」。急診醫學科醫師呂慧君依據臨床經驗發現，許多因失溫送醫的患者，身上都只穿了一件厚外套，反而那些懂得層層疊穿的人，即使穿得看起來不那麼臃腫，卻能在寒風中維持體溫。



空氣才是最好的保暖層 學會「三層穿搭法」



為什麼分層穿搭比單穿厚外套更保暖？呂慧君醫師指出關鍵就在於衣物之間的空氣層。當穿著多層衣物時，每層之間會形成薄薄的空氣夾層，這些靜止的空氣就像隔熱棉一樣，能有效阻隔外界冷空氣，同時鎖住身體散發的熱能。相較之下，單穿一件厚外套雖看起來保暖，卻無法創造空氣緩衝層，而且當從寒冷戶外走進溫暖室內，厚重外套會開始流汗，汗水浸濕衣物後反而會加速散熱，形成一冷一熱的惡性循環。

呂慧君醫師建議採取「三層穿搭法」：最內層選擇聚酯纖維或羊毛等能快速排汗的材質，避開會吸水的純棉；中間層穿刷毛衫或薄羽絨背心來保溫；最外層則要有防風防水功能且必須透氣，讓內層的汗氣能順利排出。值得注意的是，每一層都不宜過緊，衣物與皮膚之間保持些微空隙，才能讓空氣流通並發揮隔熱效果。



別忽略保暖死角 醫：身體這幾處要做好保暖



呂慧君醫師提醒身體有容易被忽略的保暖重點：第一是頭部，所以能完全覆蓋耳朵的保暖帽絕對不能少；再來是手腳末端，記得戴手套、穿襪子才能真正保暖；再來容易疏忽的是脖子，圍巾能阻擋冷風從領口灌入，對維持核心體溫很有幫助。此外，2歲以下的嬰幼兒還無法透過顫抖來提升體溫，60歲以上的長者體溫調節功能也開始退化，這兩個族群外出時應該更加注意，加強一層的保暖工作。



若是天寒地凍則連待在家裡也不能輕忽，若室溫長期低於18度，同樣會增加心血管疾病和呼吸道感染的風險。當出現不停顫抖、說話含糊、動作遲緩或皮膚變蠟白等症狀，就是身體發出的失溫警訊，必須立刻保暖並儘速就醫。



