天冷穿襪子睡覺會傷身？ 醫生曝三大迷思

寒流來襲腳底冷冰冰，該穿襪子睡覺嗎？不少人擔心會影響血液循環，或悶出腳氣來。醫師指出，若不是穿醫用彈力襪、止血帶等，絕對不會影響血流、造成血液循環問題。另外，由於冬天腳汗本來就少，穿襪睡覺當然也不會長黴菌。

穿「一般保暖襪」睡覺 醫師：不會影響血流

許多人擔心，穿襪子睡覺會影響血液循環，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，「只要不是過緊、壓迫性的襪子，一般保暖的襪子是不會阻斷血流，真正影響血液循環都是血管疾病本身，而非襪子。」

台安醫院心臟內科主治醫師林謂文建議，心血管、腦血管疾病的患者，或是年長者，若經常感到足部冰冷，可以適當穿著所謂的毛襪，並選擇較為保暖、透氣的材質。

穿襪子睡擔心悶出腳氣？ 醫師：有足癬不建議

穿襪子睡覺是否會悶出腳氣？醫師指出，冬天腳汗本來就少，不會突然長黴菌。不過，如果本來就有足癬毛病，確實不建議穿襪子睡覺。

至於襪子會把腳趾甲擠到瘀血嗎？醫師表示，腳趾甲要瘀血通常需要長時間反覆摩擦，單純睡覺的風險很低。

