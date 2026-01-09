天冷穿襪睡覺更保暖？ 專家警告「這1種人」穿了反更冷

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

冬天手腳冰冷的人晚上睡覺的時候常因為腳冷而睡不著！你有聽過長輩掛在嘴邊的一句話：「腳若燒，身體就不寒了」嗎？根據長輩的名言，若不想要寒氣從對外入口侵襲到體內，許多人會習慣穿襪子睡覺，讓身體暖起來。

這類人 睡覺不適合穿襪

樓中亮中醫博士表示，體質虛寒的人是適合穿襪子保暖，但如果你是天生手腳發燙，喜歡將腳ㄚ子放在被子外，就不適合穿襪子防守。因為腳為了調節體溫會通過流汗，若腳出汗了之後，吹到冷風或因被鞋子悶住沒有蒸發，這樣反而會讓襪子變濕反而更冷。

廣告 廣告

2個湯品 有助調理身體

此外，如果說做了很多保暖措施，身體還是暖不起來，比如說已經蓋很厚很保暖的被子了，但還是要靠電毯才能睡覺，這就表示你的體質比較虛寒，應該還是要從體質調理做起，樓中亮分享2個湯品／茶飲調理身體：

‧自製雞精

1.土雞一隻，將內臟取出，但不要用清水清洗。

2.土雞對中剖開攤平，讓血水滴乾淨後，再以鐵鎚敲碎雞身骨頭。

3.在陶瓷鍋內，用筷子將土雞架空，鍋內不要放任何水，以盤子蓋住鍋口（沒4有陶鍋的民眾，也可以用電鍋替代）。

4.外鍋加水，燉煮約4、5小時，大約有2碗雞湯的量。

如果真的上班太忙了，購買市售的滴雞精也是可以的；而有傷口未癒合，或者有發燒、發炎、紅腫脹熱痛或是慢性腎臟病患者等情況，都先暫停飲用滴雞精，等到狀況解除再來繼續食用。

‧枸杞老薑茶

材料：老薑一塊、枸杞50克、紅糖50克、500克水

作法：將老薑、枸杞洗淨，所有材料放入鍋內中火煮約15分鐘即可。

頻率：每周喝2-3次，若有上火情況可減少服用頻率。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·「這4種襪子」別再穿！ 醫示警：恐引發過敏、內分泌失調，還與癌症有關

·羽絨衣「裡面這樣穿」錯了！穿再多還是冷 專家授「清洗要點」：1招恢復蓬鬆感