天冷穿襪睡覺…阿嬤罵「要走的人才這樣！」網熱議 中醫曝：不是每人都適合

要走的人才穿襪子睡覺？眾人直呼保暖更重要！中醫師透露其實並非每個人都適合。（示意圖，ChatGPT生成）

最近大陸冷氣團發威，各地入夜、清晨氣溫急降不到10度，有些人睡覺會穿上襪子來禦寒。不過有網友分享，以前小時候穿襪子睡覺曾被阿嬤罵，說那是要走了、生重病的人才會穿襪子躺在床上，引發網友熱烈討論。但也有中醫師提醒，其實不是所有人都適合在睡覺時穿襪子保暖。

Threads上有網友發文提到，小時候穿襪子睡覺，被阿嬤說不能這樣穿，因為是要走了、生重病的人才會躺在床上穿襪子，好奇大家天氣冷的時候會不會穿襪子睡覺？

廣告 廣告

有網友附和說到，以前確實聽過長輩說過要死的人才會睡覺穿襪子，但也有不少網友不以為然表示：「為了習俗不穿才真的會冷死」「我從小一定要穿襪子睡覺，不然一定半夜抽筋到哭醒，我現在40歲了一切安好，謝謝」「所以我以前都不敢穿襪子睡覺，直到快冷死的那天，穿襪子睡覺後⋯⋯舒服死」，還有人開玩笑地說「跟阿嬤說過世的人穿的是白色，我都穿蠟筆小新的」「可以穿不要放碗」。

哪些人不適合穿襪睡覺？

其中有網友提到：「會穿，但是腳熱了就要把襪子脫掉，不然感覺好像一股氣出不去，睡不好」。事實上，中醫師樓中亮曾在臉書發文提過這一點。有些長輩會說「腳若燒，身體就不寒了」，因此有些人睡覺時會穿襪子讓身體暖和，「但如果你是天生手腳發燙，喜歡將腳ㄚ子放在被子外，就不適合穿襪子防守。」

樓中亮醫師解釋，因為腳會透過流汗調節體溫，若腳出汗了吹到冷風、或因為被悶住而沒有蒸發，反而會讓襪子變濕、反而更冷。

中醫師揭穿襪睡覺好處與風險

此外，《ETtoday》也報導，彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師說明指出，腳部是多條經絡匯集之處，保暖有助陽氣運行，但若不當也可能阻礙氣血流通。中醫認為腳部容易受寒邪入侵，因此寒冷天氣時保暖腳部能溫經散寒、補益陽氣，若穿著寬鬆、透氣的襪子睡覺有保暖的效果，適合寒性體質與關節炎患者，還能改善末梢循環、預防凍傷或抽筋，也有助眠的效果。

然而若是屬於容易出汗、口乾舌燥的濕熱體質者，穿襪睡覺恐因悶熱加劇而導致散熱不佳；易手心熱、盜汗的陰虛火旺者則要避免「過度保暖」，以免火氣上炎；更甚者，若腳部有傷口、糖尿病患者或循環差者，穿襪子若造成壓迫，恐導致惡化末梢神經或血管狀況，被視為一種「慢性自殺」的行為。

更多鏡週刊報導

踩到紅線？貓貓蟲咖波聯名屌面人挨批「受眾都噁男」網戰翻 宣布合作中止

販售簡體字作業袋惹議 小北百貨認了「全面下架」！聲明被讚爆：100分

Kobe也因此喪命…飛官辛柏毅疑遇「空間迷向」失事！5年前才發生這案例