天冷突發心肌梗塞倒臥車內！台中接送驚魂夜 6歲女童機警求救

台中市近日發生一起驚險又溫馨的意外事件，1名48歲陳姓男子日前傍晚開車前往幼兒園，準備接送女朋友年僅6歲的女童放學返家，未料途中疑似因天氣寒冷誘發心肌梗塞，身體突然嚴重不適。陳男強忍不舒服將車輛停靠在路邊後，隨即癱倒在駕駛座上，一度無法言語，情況相當危急。

事情發生在當日18時57分左右，女童的母親賴姓女子因男友遲遲未返家而心生不安，隨後竟接到女兒拿著陳男手機打來的電話。電話中，女童焦急地表示「阿北在睡覺，叫不起來」，但因年紀尚小，無法清楚說出所在地點。由於賴女未記下車牌號碼，擔心發生意外，立刻向台中市警局第五分局報案求助。

警方獲報後不敢大意，巡佐賴俊男與警員陳俊延立刻以幼兒園周邊為中心，沿線展開地毯式搜尋。歷經近2小時查找，終於在崇德十九路與環美路口發現一輛小客車異常停靠路邊，副駕駛座車門未關、雙黃燈不斷閃爍。員警上前查看後，確認車內正是失聯的陳男與6歲女童。

當時陳男雖仍有意識，但神情痛苦、無法正常說話，員警研判為心血管急症，立即通報119到場，迅速將人送醫急救，所幸經治療後已無生命危險。警方同時在現場細心安撫女童情緒，確保其人身安全，隨後由母親接回。家屬對警方即時、暖心的救援行動深表感謝，也慶幸女童臨危不亂的一通電話，成功救回一條寶貴性命。

警方也呼籲，近期氣溫驟降，為心肌梗塞等心血管疾病高風險時期，民眾若出現胸悶、胸痛或突發不適，務必立即就醫或撥打119，切勿延誤治療時機。

