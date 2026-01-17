天冷突聽不到恐是「耳中風」 出現3症狀快就醫

冬季溫差大，不僅要防心血管疾病，也要當心「耳中風」。醫師提醒，可能原因包括病毒活化與血管阻塞，嚴重恐聽力永久受損，若突然聽不到、耳鳴或眩暈，應立即就醫，把握發病7天內黃金治療期，切勿因輕忽而錯失救治良機。

冬季早晚溫差大，不僅要防心血管疾病，也要當心「耳中風」。醫師提醒，若突然聽不到、耳鳴或眩暈，應立即就醫。（示意圖／Getty Images）

突發性耳聾俗稱耳中風，台大醫院耳鼻喉部主治醫師吳振吉今天告訴中央社記者，現在認為有兩種可能的機制，第一是病毒潛伏後的再活化，通常發生在感冒、呼吸道感染數周後，因熬夜、免疫力下降導致病毒復發；第二是內耳小血管突然阻塞，這類情況在年長者或具糖尿病史的族群中發生機率較高。

「耳鳴、眩暈、突發性聽障」是突發性耳聾的三大症狀。吳振吉指出，耳中風並非長者專利，年輕族群也經常遇到，尤其是冬季，血管收縮與呼吸道病毒盛行，這兩大因素加乘，使得耳中風在冷天更為好發。

吳振吉表示，耳中風約有三分之一的患者能完全恢復，三分之一部分恢復，而剩下的三分之一可能完全沒有進步，由於內耳損傷若未能在初期修復，影響可能持續一輩子，「及早發現、及早用藥」至關重要。

現行治療方式以「類固醇藥物」為主，分為口服、注射等方式，若效果不彰，則會輔以高壓氧治療。吳振吉說，類固醇與高壓氧是目前的主流療法，亦有部分患者會嘗試針灸作為輔助。

吳振吉強調，突發性耳聾的黃金治療期通常為發病後的7天之內，若自覺聽力異常或伴隨眩暈、耳鳴，應立即就醫，切勿因輕忽而錯失救治良機。