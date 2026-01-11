天冷繼續拚！蘇巧慧再赴三峽市場拜票 卓冠廷、彭一書、吳昇翰也來了

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（11）日上午在黨籍市議員及議員參選人的陪同下，前往板橋三峽市場掃街，並向選民發放除舊布新小物「菜瓜布」，向大家拜個農曆早年。蘇巧慧表示，此系列的拜票活動從三重等6區接力，今天已經是第7場，希望讓愈來愈多人，都能一起開心過新年。





今早8時30分，蘇巧慧在民進黨新北市議會黨團總召廖宜琨、新北市議員林銘仁、卓冠廷、彭一書、市議員擬參選人高乃芸、朱誼臻與吳昇翰等人的陪同下，前往三峽市場掃街，並於行程前接受媒體聯訪。

蘇巧慧說，非常高興今天能來三峽市場，這是土樹三鶯生活圈內非常重要的市場，很熱鬧，而且旁邊就是清水祖師廟，也很開心可與廖宜琨、林銘仁、卓冠廷、彭一書、高乃芸、朱誼臻、吳昇翰一起向鄉親問好，這些好且認真的議員，大家都不陌生。

她指出，大家一起出來，就是希望在農曆年前能一起發放小物，也就是讓大家除舊布新、大掃除好用的「菜瓜布」，同時也跟鄉親問好，希望新年的一年都可以開開心心，一起為土樹三鶯來努力。

蘇巧慧提到，這也是她一系列過年前向鄉親拜年掃市場活動的第7場，過去從三重、蘆洲、中和、永和、板橋與汐止，到今天來三峽，希望團隊能一場一場接力下去，大家都能愈來愈多人，一起開心過新年。







