天冷羊肉補身不發胖！營養師授「3招」避熱量陷阱

隨著氣溫驟降，許多民眾開始透過「食補」來暖身，其中羊肉爐因其溫補功效與美味，深受民眾喜愛。然而，儘管羊肉營養價值高，民眾若未注意食用部位和烹調方式，易攝取過多脂肪和熱量，反而增加心血管與腎臟負擔。桃園長庚醫院營養師陳姿吟為此提出「3大健康食用原則」，呼籲民眾遵循，才能達到真正的健康進補。





天冷進補羊肉爐吃錯恐傷身？營養師授「3健康原則」：避高脂、挑對位

天氣逐漸變冷，許多民眾習慣吃羊肉爐進補。（示意圖／民視新聞資料照）





天氣逐漸變冷，許多民眾習慣吃羊肉爐進補。桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，每100克瘦羊肉約含有26克蛋白質，是極佳的蛋白質來源。它不僅富含肌肉合成所需的胺基酸及維生素B群，而且飽和脂肪含量也相對較低，是很好的冬季補品。因此，無論是處於發育期的青少年、面臨肌肉流失的中老年人，或是追求增肌的健身愛好者，都適合適量攝取瘦羊肉，幫助肌肉生長與修復。不過，陳姿吟提醒，儘管羊肉營養豐富，但攝取仍需節制，呼籲民眾遵循「3大飲食原則」，才能真正達到健康進補的目的。

原則一：挑選低脂部位

在挑選羊肉時，民眾應特別留意各部位的脂肪含量，像羊肋排和帶皮肉塊的脂肪比例都偏高。因此，建議優先選擇脂肪較少的羊肉片或純瘦肉部位。



原則二：烹調方式以汆燙、清燉為主，並搭配足量蔬菜

烹調羊肉時，應避免油炸或過度燒烤，建議使用汆燙或清燉的方式，並搭配大量蔬菜享用。如果煮羊肉湯或羊肉爐，可以加入高麗菜、菇類、白蘿蔔等原型食物，以吸收油脂並增加纖維。調味方面，應避開沙茶醬、麻油、花生粉等高熱量醬料，以減少攝取過多的熱量、油脂和鈉。



原則三：調整進食順序

建議民眾遵循「先吃菜，再吃肉類和蛋白質，最後再吃澱粉」的順序，以增加飽足感、穩定血糖。





天冷進補羊肉爐吃錯恐傷身？營養師授「3健康原則」：避高脂、挑對位

煮羊肉湯或羊肉爐時，可以加入高麗菜、菇類、白蘿蔔等原型食物，以吸收油脂並增加纖維。（示意圖／民視新聞資料照）





營養師陳姿吟指出，市售羊肉爐一餐熱量保守估計可能超過1000大卡，且鈉含量容易超標。她強調，只要民眾掌握「挑選低脂部位、清淡烹調方式、正確進食順序」這3大飲食原則，就能在享受美味的同時確保身體健康。陳姿吟最後特別提醒，腎功能不佳的民眾必須嚴格控制羊肉的攝取量，應選擇瘦肉部位，並切記不要飲用肉湯，才能保護腎臟健康。

